인천 강화군, 색동원 입소자 피해 심층 조사 결과 경찰에 제출…폐쇄 예고

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시 강화군은 입소 장애인들의 성폭력· 학대 의혹을 받고 있는 관내 중증장애인 거주시설 색동원 입소자들을 대상으로 진행한 심층조사 결과 보고서를 경찰에 전달했다고 26일 밝혔다.
강화군은 색동원 시설장과 직원들의 입소자 성폭력·학대 의혹이 제기되자 국내 한 대학기관에 의뢰해 2차례에 걸쳐 입소자들을 대상으로 심층조사를 실시했다.
지난 5∼6일 진행된 2차 심층조사에서는 남성 입소자 16명 가운데 6명이 시설 종사자 6명으로부터 폭행 피해를 본 정황이 나온 것으로 전해졌다.
강화군은 보고서 내용을 토대로 인천시 장애인권익옹호기관에 학대 신고를 하는 동시에 긴급 분리나 전원 조치에 대해 협의할 예정이다.
또 보건복지부와 인천시에도 보고서를 제공하고 피해자 측에서 정보 공개를 요청할 경우 자료 분석을 거쳐 부분 공개하기로 했다.
앞서 강화군은 경찰 수사 결과에 따라 색동원 내 성폭력·학대 의혹이 사실로 확인될 경우 즉각적인 시설 폐쇄 조치를 하겠다고 예고했다.
강화군 관계자는 "어제(25일) 결과 보고서를 수사기관에 전달했다"며 "남성 입소자들에 대한 폭행 의혹도 제기된 만큼 조속한 수사가 필요하다"고 말했다.
한편 서울경찰청 색동원 사건 특별수사단은 성폭력처벌법상 장애인피보호자 간음 등 혐의로 구속한 시설장 A씨를 이번 주 검찰에 송치할 예정이다.
