안성시, 구제역 긴급 일제접종…총 9만 2329두 접종

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 인천 강화와 경기 고양에서 구제역이 발생함에 따라 지역 내 유입 차단을 위해 2026년 상반기 구제역 일제접종을 예년보다 앞당겨 접종한다.
26일 시에 따르면 지난 1월 31일 강화와 2월 20일 고양에서 올해 국내 첫 구제역이 발생한 데 이어 소·염소 농가를 대상으로 20일부터 3월 15일까지 긴급 일제접종을 추진한다.
접종 대상은 소 8만7507두, 염소 4653두 등 기타 우제류를 포함 총 1297호 9만2329두이며, 공수의사 등 관내 수의사 10명과 염소 포획단 4명으로 구성된 접종지원반 14명이 전체 사육농가를 지원한다.
시는 소규모 소·염소 농가에 구제역 백신을 무상 공급하고, 전업 규모(소 50두 이상, 돼지 1000두 이상, 염소 300두 이상) 농가에는 백신 구입 비용 70%를 지원해 부담을 줄여주기로 했다.
또 가용 방역차량 19대를 총동원해 축산농가 주변 도로와 접경지역 주요 도로에 집중 소독을 강화하고 일죽면(일생로 63)과 안성2동(옥산동 362)에 위치한 거점 세척·소독시설 2곳을 24시간 운영한다.
시 관계자는 "지난해에 이어 올해 구제역 발생으로 백신 접종 누락 개체가 없도록 개체별 철저 관리가 필요하다"며 "농장 소독 등 기본 방역수칙 준수, 축산농가 모임 자제, 의사환축 발생 시 즉시 신고를 당부한다"고 밝혔다.
