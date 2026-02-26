韩导演朴赞郁担任第79届戛纳国际电影节评审团主席

纽斯频通讯社首尔2月26日电 韩国电影导演朴赞郁将担任第79届戛纳国际电影节评审团主席。

资料图：韩国导演朴赞郁。【图片=纽斯频通讯社】

据美联社、法新社等外媒当地时间25日报道，朴赞郁被委任为戛纳国际电影节评审团主席，这是韩国人首次担任该职务。

朴赞郁于2004年凭借电影《老男孩》获得评审团大奖，由此与戛纳结缘。此后，他于2009年凭借《蝙蝠》获得评审团奖，2022年凭借《分手的决心》获得最佳导演奖。

另外，第79届戛纳电影节将于5月12日至23日在法国南部海滨城市戛纳举行。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社