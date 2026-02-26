[내일날씨] 한낮 15도 봄 기온 완연...제주 등 비소식

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 27일인 금요일은 낮 기온이 15도까지 올라 포근하겠다. 전국은 흐리다가 오전부터 중부지방(강원영동 제외), 오후부터는 남부지방이 차차 맑아지겠다.
26일 기상청에 따르면 오는 27일 한반도는 제주도 남쪽 해상을 지나는 저기압의 영향을 받아 남부와 강원 영동을 중심으로 비가 오겠다.
비는 오전부터 그치기 시작해 오후에는 대부분 멈추겠다. 예상 강수량은 0.1㎜ 미만이다.
미세먼지는 원활한 대기 확산과 동풍 영향으로 전 권역에서 '좋음' 수준을 나타내겠다.
아침 최저기온은 -4~8도로 전망된다. ▲서울 5도 ▲인천 5도 ▲춘천 2도 ▲강릉 5도 ▲대전 5도 ▲대구 7도 ▲전주 6도 ▲광주 6도 ▲부산 8도 ▲제주 11도 ▲울릉도·독도 5도이다.
낮 최고기온은 10∼16도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 15도 ▲인천 12도 ▲춘천 13도 ▲강릉 7도 ▲대전 15도 ▲대구 12도 ▲전주 17도 ▲광주 16도 ▲부산 12도 ▲제주 13도 ▲울릉도·독도 7도다.
바다 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼2.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ 수준으로 전망된다.
