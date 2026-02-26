李在明推动旅游"价值提升" 目标年接待3000万外国游客

纽斯频通讯社首尔2月26日电 韩国总统李在明全力推动旅游产业"增值"，通过大规模扶持政策，将旅游产业打造为国家新增长动力。

【插图=AI生成】

李在明25日在总统府青瓦台主持召开第11次扩大国家旅游战略会议，分享以地方旅游和吸引外国游客为两大支柱、实现外国游客3000万人次目标的行动计划。

自文在寅政府初期以来一直由国务总理统筹的国家旅游战略会议时隔7年再次由总统亲自指挥。当天会议有副总理兼财政经济部长官具润哲、国土交通部长官金润德、文化体育观光部长官崔辉永等相关部处负责人、"韩国访问年委员会"委员长兼新罗酒店代表李富真及旅游业界相关人士等60余人出席。

韩国旅游产业增值的首要目标是每年吸引外国游客3000万人次。为此，政府将大幅改善出入境便利，降低来韩门槛，扩大地方机场入境功能，推进将来韩旅游向地方扩散。

地方机场的振兴是李在明一再强调的破解首尔旅游集中现象的措施。他当天在战略会议上指出："如果满足于目前80%的外国游客集中在首尔的现实，必将遭遇发展瓶颈。"

相关部门将协力解决旅游失衡问题。国土部将通过设立地方机场专用国际航权等方式发展地方机场。文体部则将加强开发与地方机场直飞航线及包机引进联动的定制型旅游产品及促销活动，助力游客分流。

为加速吸引外国游客，签证制度也将进行调整。法务部拟推进针对中国、越南部分主要城市居民发放有效期10年的多次往返签证。此前仅向这些地区居民发放5年多次往返签证，现计划扩大至10年。同时，拟试行对印度尼西亚团客（3人以上）免签、放宽对中国及东南亚11国公民的5年多次往返签证条件、延长免除团游签证手续费等措施。

为实现3000万人次入境目标，政府还将在2027年至2029年通过公私合作方式举办大规模欢迎外国游客的"韩国访问年"活动。

增加与韩流文化联动的体验型旅游产品的价值也被提上日程。随着旅游趋势从单纯观光向消费韩国日常生活演变，政府计划通过跨部门合作，将韩餐、美妆和登山等日常内容转化为高品质体验型商品。

此外，韩国政府将在上半年通过修订法律，对未标示价格或未遵守标价的商家，采取无警告直接停业等措施，提高处罚力度。法律修订后，首次违反价格标示及遵守义务的餐饮、住宿业者也将被处以停业5天的处分。若屡次违规，最高可处以关闭店铺及吊销营业执照。对于住宿业，将引入针对旺季等时段提前申报并公开价格的"宰客安心价格制"（自主申报制）。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社