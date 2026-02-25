태백시화장장, 청명·한식 앞두고 개장…유골 화장 예약

3월 1일~4월 말 e하늘 시스템 통해 사전 예약…개장신고필증 필수

윤달 표준 매뉴얼 적용해 4월에도 5회차 탄력 운영

[태백=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 태백시시설관리공단이 운영하는 태백시화장장이 청명·한식 기간(4월 5~6일)을 앞두고 오는 3월 1일부터 개장해 유골 화장 예약 사전 신청을 받는다.

공단은 매년 청명·한식, 윤달 등 화장 수요가 집중되는 시기에 예약이 조기 마감되는 만큼, 사전 예약을 통해 시민 불편을 줄인다는 방침이다.

태백시화장장, 한식, 청명 개장 유골 예약.[사진=태백시] 2026.02.25 onemoregive@newspim.com

개장 유골 화장 예약은 먼저 분묘 소재지 관할 읍·면·동 행정복지센터에서 개장신고필증을 발급받은 뒤, 보건복지부가 운영하는 'e하늘 장사정보시스템'에서 온라인으로 신청할 수 있다. 예약 접수는 3월 1일 0시부터 가능하며, 신청한 달과 그 다음 달까지 총 2개월간(3~4월) 원하는 날짜와 회차를 선택해 예약할 수 있다.

태백공원묘원은 지난해 윤달 기간 화장 수요 급증에 선제 대응하기 위해 기존 일일 4회차에서 5회차로 운영을 확대하고, 윤달·청명·한식 등 성수기에도 적용 가능한 표준 서비스 매뉴얼을 마련한 바 있다.

태백시시설관리공단은 올해 청명·한식이 포함된 4월 한 달 동안에도 이 매뉴얼에 따라 태백시화장장을 일일 5회차 체제로 탄력 운영해 안정적이고 품격 있는 화장 서비스를 제공할 계획이다.

공단은 또 태백공원묘원에 근무하는 직원들을 전문 장례지도사로 배치하고, 안내·접수·화장 진행 전 과정을 체계적으로 관리해 이용객 혼란을 최소화한다는 방침이다.

태백시시설관리공단 관계자는 "시민들이 경조사 시기에 시간을 허비하지 않고 차분하게 장례를 치를 수 있도록 예약·안내 시스템을 정비하고 있다"며 "장례 서비스 혁신을 통해 시민 중심 장례 지원 체계를 한층 더 강화해 나가겠다"고 말했다.

