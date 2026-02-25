"'서울 자가 김 부장' 노하우 듣는다"…대전신세계, 재테크 강좌 개최

부동산 관련 작가·유튜버·블로거 등 대거 초청

[대전=뉴스핌] 오영균 기자 = 대전신세계 Art&Science는 봄을 맞아 대전신세계 아카데미에서 다양한 재테크 강좌를 선보인다고 25일 밝혔다.

이번 재테크 강좌에는 먼저 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 저자이자 부동산 유튜버로 이름을 알린 송희구 작가는 오는 4월 5일 '2026 부동산 원리와 지켜야 할 원칙'을 제시하며 부동산 원리와 투자 원칙부터 투자 실전 통찰력 등 다양한 노하우를 설명한다.

대전신세계 아카데미 전경. [사진=대전신세계] 2026.02.25 gyun507@newspim.com

또 다음달 2일에는 입지 전문가 훨훨, 대출 전문가 플팩, 세금 전문가 제네시스 박 등 3명의 전문가가 함께 내 집 마련을 위한 입지 분석부터 대출, 세금까지 한 번에 정리해 주는 수업을 진행한다.

특히 '부동산, 결국 입지, 대출, 세금이 답이다'를 주제로 열리는 이번 강좌에서는 2030의 내 집 마련 플랜부터 6070의 자녀를 위한 플랜까지 다양한 사례를 통한 입대세 솔루션을 제시한다.

아울러 세무법인 화담 대표 세무사이자 '미네르바 올빼미의 세금이야기' 블로그, 유튜브 채널을 운영하는 미네르바 올빼미의 '부동산 절세 로드맵, 양도·증여·상속세 절세방안'도 눈길을 끈다.

오는 4월 19일 진행되는 이번 강좌에서는 개정된 양도소득세, 상속세, 증여세까지 변화된 규정을 정리하고 실전 절세 전략을 소개한다.

이와 함께 '혼돈의 부동산 시장, 그래도 기회는 있다' 저자인 김인만 김인만 부동산경제연구소 대표가 '2026년 오르는 부동산 성공 투자 전략'과 '1억 근육'의 저자 즐부(박성찬)의 '등기부로 내 자산을 지키는 법'은 각각 5월 10일과 3월 29일 진행된다.

한편 신세계 아카데미 봄학기 재태크 강좌는 수업 전 일까지 신세계백화점 홈페이지와 모바일 앱에서 신청 가능하다.

gyun507@newspim.com