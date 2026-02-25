경남도농업기술원, 갈색거저리 소프트 구미 기술 이전

고령층 위한 부드러운 구미 형태 개발

기능성 가공식품 전환과 가치 확대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도농업기술원은 도내 식용곤충 농가에 갈색거저리 추출물 기반 소프트 구미 제조 기술을 이전했다고 25일 밝혔다.

이번 기술 이전은 사료비 상승과 소비 인식 부족, 가공제품 미비로 원물 판매에 의존하던 농가의 판로 문제를 해결하기 위해 이뤄졌다. 농가가 가공과 제품화에 직접 참여할 수 있는 실질 대안을 제시하는 데 초점을 맞췄다.

갈색거저리 추출물 활용 '소프트구미'A-구수한맛, B-달콤한맛[사진=경남도] 2026.02.25

기술은 초고령사회에서 씹기·삼킴 곤란 고령층의 영양 관리 수요를 반영해 개발됐다. 대체 단백질로 주목받는 갈색거저리를 부드러운 구미 형태로 구현해 섭취 편의성을 높였다.

제조 공정은 갈색거저리 열수추출물을 한천·젤라틴 등 겔화제와 혼합해 가열·교반 후 몰드에 부어 냉장 경화하는 방식이다. 전문 설비 없는 농가도 적용 가능하도록 간소화해 현장 활용성을 강화했다.

실험 결과 추출물은 근육 형성·유지에 긍정 효과를 보였고 면역세포 과염증 완화 경향도 확인됐다. 관능평가에서 고령자 적합 부드러운 식감과 기호도가 높게 나타났다.

이 기술은 연화형 제형으로 고령자 영양 불균형 개선과 식생활 편의에 기여할 전망이다. 지역 곤충농가의 기능성 가공식품 생산 전환을 뒷받침해 판로 창출과 부가가치 확대도 기대된다.

박경미 연구사는 "식용곤충 산업 지속 성장을 위해 고령친화 식품 개발과 농가 수익 모델 발굴이 핵심"이라며 "현장 실용기술을 확산해 농가 소득 다각화와 지역 산업 활성화를 지원하겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com