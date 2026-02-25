전북자치도, '하이퍼 창업도시' 도약 비전 선포

유니콘 1개·상장사 10개·TIPS 100개 육성 목표 제시

1조 원 벤처펀드 기반 초공간·초연결·초가속 전략 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 대한민국을 대표하는 창업 거점으로의 전환을 공식화했다.

김관영 전북도지사는 25일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 2030년까지 유니콘 기업 1개, 2029년까지 상장사 10개, 2028년까지 TIPS 기업 100개를 육성하는 '1:10:100' 목표를 발표했다.

이번 비전은 자금 지원을 넘어 창업 생태계의 공간적·속도적 한계를 해소하겠다는 전략으로, 초공간·초연결·초가속의 세 축으로 구체화됐다.

김관영 전북지사가 25일 도청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 2030년까지 유니콘 기업 1개 등 하이퍼 창업도시 도약 비전을 선포했다.[사진=전북자치도]2026.02.25 lbs0964@newspim.com

도는 비수도권 최대 규모인 1조 원대 벤처펀드를 조성하며 '전북 벤처펀드 1조 원 시대'를 열었다.

수도권에 집중된 투자 환경 속에서도 민간 자본을 활용한 직접 투자와 수익의 지역 환원 구조를 구축, '투자-회수-재투자'의 선순환 체계를 마련했다는 평가다.

'초공간' 전략은 전북 전역을 하나의 창업 인프라로 연결하는 데 초점을 둔다.

2028년까지 350억 원 규모의 '스타트업 파크'를 조성하고, 전주를 시작으로 익산·군산까지 '스타트업 키움 공간'을 확대한다.

아울러 14개 시군 지원 플랫폼을 통합한 AI 기반 맞춤형 창업지원 서비스를 연내 가동해 자본·공간·컨설팅을 실시간 매칭하는 체계를 구축한다.

'초연결'은 글로벌 시장과의 접점 확대가 핵심이다. 비수도권 최초 글로벌창업이민센터 운영을 기반으로 2027년 '글로벌 스타트업 센터' 구축을 추진한다. 해외 유망 스타트업 유치를 위해 정착 지원금과 사업화 자금, TIPS 연계 지원도 강화한다.

'초가속' 분야에서는 '전북형 TIPS 육성 트랙'을 본격 가동한다. 피지컬 AI 특화 트랙과 대·중견기업 협력 경로를 운영하고, 'AFTER TIPS 펀드'로 후속 투자 공백을 최소화한다. 공공실증부터 혁신제품 지정, 공공 구매까지 연계하는 '공공실증 하이패스'도 추진한다.

이와 함께 5000억 원 규모 '유니콘 엔진 펀드'를 조성해 유망 기업의 스케일업을 지원하고, IPO 성과가 우수한 운용사에 차기 펀드 결성 우선권을 부여하는 '펀드결성 프리패스 티켓' 제도도 도입할 계획이다.

김관영 전북지사는 "전북에서 출발한 아이디어가 세계적 유니콘으로 성장할 때까지 도가 든든한 페이스메이커 역할을 하겠다"며 "'창업 천국 전북'을 실현해 도민이 변화를 체감하도록 하겠다"고 강조했다.

