김해FC, K리그2 첫 홈경기 이벤트로 팬몰이

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.25 (수)
사인회, 시축 등 팬 참여 이벤트 풍성
배우 이신기 시축, 승용차 경품 추첨

[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해FC는 오는 28일 김해종합운동장에서 안산그리너스FC와 K리그2 시즌 첫 홈경기를 치르며 사인회와 시축 이벤트를 마련했다고 25일 밝혔다.

김해FC2008 시즌 첫 홈 개막전 포스터[사진=김해시] 2026.02.25

이번 개막전은 김해FC의 K리그2 첫 홈경기로 선수단 사인회와 응원도구 배부, 치어리더 포토존, DIY 응원 피켓 만들기, 컬러타투 등 팬 참여 행사를 열어 축제 분위기를 조성한다.

편의시설도 강화했다. 매표소와 MD샵을 운영하며 출정식에서 발표한 유니폼을 현장에서 구매 후 선수 이름·등번호 마킹 서비스를 제공해 관람 만족도를 높인다.

경기장 내 하이라이트는 배우 이신기의 시축 이벤트다. JTBC 드라마 '서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기' 도진우 역과 '뭉쳐야 찬다4' 출연으로 알려진 이신기가 김해시청축구단 출신 골키퍼와 PK 대결을 펼친다.

1등 경품 승용차 추첨과 하프타임 치어리딩 쇼를 선보인다.

홍태용 김해시장 겸 김해FC 이사장은 "K리그2 준비 과정에서 구단과 선수단이 한마음으로 노력했다"며 "시민·팬들이 다양한 볼거리 즐기며 김해FC에 뜨거운 응원을 보내달라"고 말했다.

경기는 28일 오후 2시 시작된다.

news2349@newspim.com

