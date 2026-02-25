대구시, 산불예방 민관 합동 예방캠페인 전개

[대구=뉴스핌] 김용락 기자= 대구광역시는 건조한 기후와 강풍 등으로 산불 발생 위험이 높아지는 시기를 맞아 시민 안전의식 제고와 산불 예방 문화 확산을 위해 오는 26일 민관 합동 캠페인을 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 캠페인은 중구 반월당역, 달성군 송해공원, 서구 와룡산 및 동구 초례산 등산로 입구 등 시민 이용이 많은 9개소에서 동시에 진행된다.

올해 1월부터 산불위기경보가 '경계' 단계를 유지하고 있으며, 최근 산불 재난 국가위기경보도 '주의'에서 '경계' 단계로 상향됐다. 특히 전국에서 총 148건(2월 23일 24시 기준)의 산불이 발생해 인명·재산 피해가 이어지고 있어 산불 예방의 중요성이 더욱 강조되고 있다.

대구광역시는 산불예방 민관 합동 예방캠페인을 전개한다. 2026.02.25 yrk525@newspim.com

이번 캠페인에는 대구시 및 9개 구·군 관계자, 안전 관련 민간단체 등 200여 명이 참여한다. 등산객과 시민을 대상으로 산불 예방 행동요령을 집중 홍보할 계획이다. 참여자들은 ▲입산 시 인화물질 소지 금지 ▲취사 및 흡연 금지 ▲산림 인접지역 화재 예방 수칙 ▲산불 발생 시 신고요령 등을 안내하고, 전단지와 홍보 물품을 배부하며 생활 속 산불 예방 문화 확산에 나선다.

산불은 사소한 부주의로도 대형 재난으로 이어질 수 있는 만큼, 시민들의 자발적인 안전 실천이 무엇보다 중요하다. 시는 '산림보호법'에 따라 실수로 산불을 낸 경우에도 3년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다는 점을 적극 알릴 방침이다.

박희준 대구광역시 재난안전실장은 "산불 예방은 행정기관의 노력만으로는 한계가 있다"며 "건조한 날씨가 지속되는 시기에는 작은 불씨도 대형 산불로 이어질 수 있는 만큼 시민 여러분의 각별한 주의와 예방 활동 참여를 부탁드린다"고 말했다.

yrk525@newspim.com