부산교육청, 24시간 상담 챗봇 '알리도' 고도화

시나리오 258개로 민원 대응 체계 강화

모바일 연계로 시민 편의 서비스 개선

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 민원인의 상담 서비스 만족도를 높이기 위해 24시간 민원 상담 챗봇인 '알리도'의 주요 기능을 고도화했다고 25일 밝혔다.

'알리도'는 민원인이 자주 묻는 질문을 바탕으로 한 시나리오 기반 챗봇으로, 2023년 4월 처음 개통 당시 55개의 지식 시나리오로 서비스를 시작했다.

이후 민원 수요를 반영해 지식 시나리오를 지속적으로 확대해 2025년 말에는 총 258개로 민원 상담 범위를 넓혔다.

부산교육콜센터 챗봇 '알리도' 운영 안내포스터 [사진=부산시교육청] 2026.02.25

이번 기능 고도화는 최근 민원 동향과 수요를 반영해 민원 상담 대응 체계를 강화하기 위한 것이다. 올해 시교육청은 챗봇에 매년 추가하는 신규 지식 시나리오 건수를 지난해 60건 대비 2배 수준인 120건으로 확대했다.

모바일 환경에서 챗봇 상담 중 추가 안내가 필요한 경우 콜센터 전화 상담으로 연결이 가능하도록 했다. 이로써 민원인은 상황에 따라 챗봇 상담과 전화 상담 중 원하는 방식을 선택해 이용할 수 있게 됐다.

최근 상담 통계를 바탕으로 시기별·상황별 주요 민원 정보를 챗봇 내 공지사항에 사전 등록해 시민이 부산 교육 관련 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 했다.

시교육청은 강화된 상담 서비스를 시민들이 좀 더 쉽게 접하도록 챗봇 '알리도'이용 방법과 주요 기능을 온라인 채널과 지하철 전동차 내 공익광고를 통해 안내하고 있다.

김석준 교육감은 "시민이 체감하는 민원 상담 만족도가 높아질 것"이라며 "민원인의 불편을 줄이고, 보다 신속하고 정확한 서비스 제공을 위한 제도 개선에 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com