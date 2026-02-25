충북교육청, 교육 시책 대수술…'학생 중심' 돌봄·학습·복지 전면 확충

초3 방과 후 바우처 도입·유아 무상보육 확대…맞춤형 통합지원체계 가동





[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육청이 2026학년도부터 학생 성장과 교육복지 강화를 핵심 목표로 한 교육 시책 개편안을 내놨다.

돌봄에서 진로, 건강에 이르는 전 영역을 아우르며 '학생 한 명 한 명의 성장'을 세밀하게 지원하겠다는 구상이다.

충북교육청. [사진=뉴스핌DB]

도교육청은 25일 학생 맞춤형 지원체계 구축을 통해 학습, 정서, 건강, 복지 분야를 통합적으로 살피는 충북형 성장 지원 모델을 구축하겠다고 밝혔다.

가장 눈에 띄는 변화는 3월부터 시행되는 초등학교 3학년 대상 방과후 프로그램 이용권(바우처) 제도다.

유상 방과후 프로그램에 참여하는 학생에게 연 50만 원을 지원해 돌봄 공백을 줄이고, 학부모의 경제적 부담을 덜어줄 예정이다.

도교육청은 학교 현장에서 맞벌이 가정의 돌봄 공백이 꾸준히 제기돼 왔다며 지원 대상을 단계적으로 확대하는 방안도 검토 중이라고 덧붙였다.

학생 개인의 상황에 맞춘 통합형 지원 시스템이 본격 가동된다.

학업 부진이나 정서·건강 문제로 어려움을 겪는 학생을 조기에 발굴해 학교, 교육청, 지역사회가 함께 지원하는 구조다.

특히 건강 지원 부문에서는 당뇨병 학생 건강관리 지원 사업이 새로 추진된다.

인슐린 접종이 가능한 환경을 학교 내에 조성하고 의료비 지원, 가족 캠프 운영 등을 통해 만성질환 학생들의 학습권을 보장한다는 방침이다.

[자료=충북교육청] 2026.02.25 baek3413@newspim.com

교육복지 정책도 대폭 확충된다.

유아 무상교육·보육비 지원 대상을 기존 5세에서 4~5세로 확대하고, 충북학습종합클리닉센터도 현재 6개 지역에서 8개 지역으로 늘린다.

또한 교육급여와 교육활동지원비를 인상해 저소득층 학생의 교재·체험 활동 참여 여건 개선에도 나선다.

이 밖에 난독증·느린 학습자 및 경계선 지능 학생 맞춤 지원 강화, 일반고와 특성화고 간 진로변경 전입학제 운영, 교육비 및 현장체험학습비 지원 등의 정책도 순차적으로 추진된다.

도교육청 관계자는 "이번 개편은 학생의 개별 상황을 세심히 살피겠다는 충북교육의 철학을 담은 것"이라며 "현장의 의견을 지속적으로 반영해 학생 중심의 교육복지 체계를 완성해 나가겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com