퓨어턴28, 공식몰 신규 회원 대상 '퍼퓸 핸드 크림' 할인 쿠폰 제공

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 뷰티 브랜드 퓨어턴28이 자사 공식 몰 신규 회원 대상 퍼퓸 핸드크림 구매 시 바로 사용할 수 있는 할인 쿠폰 증정 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

[이미지=퓨어턴28]

이번 프로모션은 퓨어턴28 공식몰에 신규로 회원 가입을 완료한 고객을 대상으로 제공되며, 발급된 할인 쿠폰은 퍼퓸 핸드 크림 구매 시 바로 사용할 수 있도록 구성됐다. 브랜드 측은 더 많은 소비자가 부담 없이 제품을 경험할 수 있도록 이번 혜택을 기획했다고 설명했다.

퓨어턴28 퍼퓸 핸드 크림은 손 피부 보습과 향을 동시에 고려한 제품으로, 산뜻한 사용감과 은은하게 퍼지는 향이 특징이다. 끈적임 없이 빠르게 흡수되는 제형으로 일상생활 속에서도 수시로 사용하기 용이해 사무실, 외출, 취침 전 등 다양한 상황에서 활용도가 높다는 평가를 받고 있다.

또한 감각적인 패키지 디자인과 휴대성을 고려한 사이즈 구성으로 선물용 및 데일리 핸드 케어 제품으로도 관심을 모으고 있다. 최근에는 공식몰을 중심으로 재구매와 후기 게시가 이어지며 소비자 만족도를 높이고 있다.

퓨어턴28 관계자는 "공식몰을 통해 처음 브랜드를 접하는 고객들이 퍼퓸 핸드 크림의 매력을 직접 경험할 수 있도록 신규 회원 가입 할인 쿠폰 프로모션을 마련했다"며 "앞으로도 공식몰 단독 혜택과 다양한 이벤트를 통해 소비자와의 접점을 확대해 나갈 계획"이라고 전했다.

한편 퓨어턴28 퍼퓸 핸드 크림 신규 회원 가입 할인 쿠폰 증정 프로모션에 대한 자세한 내용은 퓨어턴28 공식 온라인몰에서 확인할 수 있다.

