경남도, 3년 만에 산청군 종합감사…현장 소통형 감사 추진

인허가·채용 실태 감사원 이후 첫 점검

도민 소통 강화 위한 제보 채널 운영

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 다음달 10일부터 18일까지 산청군을 대상으로 3년 만의 종합감사를 진행한다고 24일 밝혔다.

사진은 경남도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.01.22

이번 감사는 2022년12월 감사원 정기감사 이후 첫 종합감사로, 인사·조직 운영, 보조금 집행·정산, 주요 투자사업 추진 실태 등 기관 운영 전반을 점검한다. 각종 인허가 과정의 도민 불편 사례와 기간제근로자 등 비공무원 채용 실태도 함께 조사한다.

경남도는 올해 '공존하는 감사행정'과 '도민이 만족하는 신뢰 감사'를 목표로 단순 적발 중심에서 현장 소통형 감사로 전환한다. 명예도민감사관 제도와 '감사반장에게 바란다' 제보 채널을 통해 도민 의견을 수렴하고, 수감기관·노동조합과의 현장 간담회로 실무 애로를 반영한다.

감사 기간 '사전컨설팅감사'도 병행 운영해 공무원의 법령 해석 어려움에 자문을 제공하고, 규제·행정 지연으로 인한 개인·기업 고충을 신속 처리한다.

도민 제보 채널 '감사반장에게 바란다'는 3월5일부터 12일까지 경남도·산청군 누리집에 전용 코너를 열고, 인허가 부조리나 소극행정은 누리집으로 신고받는다.

배종궐 경남도 감사위원장은 "현장 목소리를 반영한 맞춤형 감사로 공존과 신뢰 감사행정을 구현하겠다"며 "불합리 관행 제보를 적극 바란다"고 말했다.

news2349@newspim.com