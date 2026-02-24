남해군·지역농협, 농어촌 기본소득 지역상생 업무협약

하나로마트 사용 허용 등 선순환 구조

환원 재원 통한 지역경제 활성화 계획



[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 지난 23일 오후 동남해농협·새남해농협·창선농협과 농어촌 기본소득 시범사업 운영 및 지역상생을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

장충남(왼쪽 네번 째) 남해군수가 23일 동남해농협, 새남해농협, 창선농협과 함께 농어촌 기본소득 지역상생 업무 협약식을 가진 뒤 기념사진을 찍고 있다.23일 열린 농어촌 기본소득 지역상생 업무 협약식[사진=남해군]2026.02.24

이번 협약은 농림축산식품부 시행지침에 따라 하나로마트 조건부 사용 허용과 지역사회 환원활동을 구체화하기 위해 마련됐다.

군과 농협은 정책 정보 공유와 운영 협력을 통해 사업 정착을 도모하고, 기본소득 소비가 지역으로 환원되는 선순환 구조를 구축한다.

현장 의견을 공동 점검해 제도 완성도를 높이고, 매출 일부를 환원 재원으로 기부하며 농협 여건에 맞춘 상생활동을 확대한다. 이를 통해 지역경제 활성화와 공동체 회복을 도모한다.

장충남 군수는 "지역 농협과의 협력을 통해 주민 이용 편의를 높이고 기본소득이 순환경제 마중물이 되도록 하겠다"고 말했다.

지역농협 조합장은 "기본소득이 주민 생활 안정에 도움이 되도록 상생활동을 추진하고 지역경제 활성화에 협력하겠다"고 전했다.

군은 환원 재원을 활용한 연계사업을 발굴해 지역경제 선순환을 강화할 계획이다.

