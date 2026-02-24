전남도, 19~28세 청년에 연 25만원 문화복지카드 지원

3월 말까지 신청 접수…취약계층도 전액 지급

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 지역 청년의 문화·여가 활동을 지원하기 위해 19~28세 청년에게 연 25만원을 지원하는 '청년 문화복지카드' 신청을 오는 3월 말까지 접수한다.

24일 전남도에 따르면 청년 문화복지카드는 청년의 문화 향유와 자기계발 기회를 넓히기 위한 사업으로 지원 대상에게 연 25만원의 문화복지 포인트를 지급한다.

포인트는 영화·공연·전시 관람, 도서 구입, 학원 수강 등 다양한 문화·자기계발 활동에 사용할 수 있다.

전라남도청 전경 [사진=조은정 기자]

신청은 지역별로 광주은행(시 지역) 또는 농협카드(군 지역) 누리집을 통해 온라인으로 가능하며 주소지 읍·면·동 주민센터를 방문해 신청할 수도 있다.

지원 자격은 소득과 무관하며, 2024년 2월 9일 이전부터 전남에 2년 이상 주소를 두고 거주한 19~28세(1998~2007년생) 청년이면 된다. 지난해 지원을 받은 경우라도 올해 기준을 충족하면 다시 신청해야 한다.

전남도는 학기 초 교재비와 체육시설 이용 수요를 고려해 올해 신청 기간을 전년보다 한 달 앞당겼다. 또 지난해 문화누리카드 이용 청년에게 차감 지원하던 11만원을 올해부터는 전액(25만원) 지급하기로 했다.

도 관계자는 "청년이 지역에 정착하고 행복을 느낄 수 있도록 문화·여가 분야 지원을 강화하겠다"며 "청년이 체감할 수 있는 실질적인 복지정책을 지속적으로 발굴하겠다"고 밝혔다.

