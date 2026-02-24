전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
해성옵틱스, 1월 창사 최대 월 매출 달성 전망

4분기 흑자전환 이어 월 300억 OIS 라인 풀 가동

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 광학 솔루션 전문 기업 해성옵틱스는 올해 1월 창사 이래 최대 월간 매출을 달성할 것으로 전망된다고 24일 밝혔다. 이는 지난해 4분기 흑자전환 이후 본격적인 성장 궤도에 진입했음을 보여주는 결과로 시장 기대치를 크게 웃도는 수치다.

회사에 따르면 올해 1월 내부 결산 결과 연결 기준 월 매출액이 역대 최고치를 경신할 전망이다. 해성옵틱스는 월간 약 300억원 규모의 OIS(손떨림 보정 장치) 액추에이터 생산 능력을 갖추고 있으며, 최근 생산 라인이 사실상 풀 가동 상태를 유지 중인 것으로 알려졌다.

특히 이번 실적 성장은 단순 물량 증가를 넘어 AI 기반 제조 혁신과 맞물려 강력한 시너지를 낼 전망이다. 해성옵틱스는 이차전지 및 로봇 자동화 설비 전문기업 케이엔에스(KNS)와 협력해 베트남 생산 기지인 해성비나에 피지컬 AI(Physical AI) 기술이 접목된 차세대 OIS 자동화 라인을 구축하고 있다. 이를 통해 생산 수율을 극대화하고 타사 대비 압도적인 원가 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.

[사진=해성옵틱스]

또한 해성옵틱스는 설비 원천기술을 보유한 KNS와 직접 협력함으로써 기존 위탁 생산 방식의 리스크를 원천 차단했다. 대신 제조 자립도를 확보하여 독자적인 공정 노하우를 설비에 즉각 반영하고 있다. 이러한 스마트 팩토리 고도화는 해외 사업장 인건비 상승 리스크를 상쇄하는 동시에 향후 전장 및 로봇 부품 등 고부가가치 신사업 영역 진출을 위한 핵심 인프라가 될 것으로 기대된다.

회사에 따르면 이같은 비약적인 성장의 중심에는 조철 대표이사의 강도 높은 체질 개선과 선택과 집중 전략이 자리 잡고 있다. 조 대표 취임 이후 부실 사업을 과감히 정리하고 본업인 광학 솔루션의 본원적 경쟁력을 강화하는 데 집중한 결과가 실질적인 기업 가치 상승으로 직결되고 있다는 평가다.

해성옵틱스 관계자는 "지난해 4분기 흑자 기조가 1월 역대 최대 매출로 이어지며 경영 정상화를 넘어 성장의 새 시대를 열었다"며 "고부가 제품 비중 확대와 KNS와의 협력을 통한 제조 혁신을 바탕으로 수익성을 제고하고 주주 가치를 극대화하는 데 총력을 다할 것"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com

