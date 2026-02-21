최민정 올림픽 은퇴... 전해 들은 김길리, 눈물 펑펑 "진짜?"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '람보르길리' 김길리(성남시청)는 웃다가 울다가 감정이 롤러코스터를 탔다. 김길리는 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500ｍ 결승에서 금메달을 따고 기쁨에 감정을 주체하지 못했다. 하지만 경쟁자이자 스승이었던 '절친 언니' 최민정(성남시청)의 올림픽 은퇴 소식을 전해 들은 김길리는 펑펑 울었다.

앞서 최민정은 이날 경기를 끝으로 올림픽 은퇴를 선언하며 아끼는 동생에게 에이스 자리를 물려주게 돼 뿌듯하다고 말했다. 이 말을 전해 들은 김길리는 "진짜요?"라고 반문한 뒤 한동안 말을 잇지 못하고 굵은 눈물을 흘렸다. 그는 "그렇게 말해주니 정말 고맙다. 언니가 고생한 것을 잘 알고 있다"며 "언니한테 많이 배우고 많은 도움을 받았다. 언니처럼 훌륭한 선수가 되고 싶다"고 덧붙였다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 최민정(오른쪽)과 김길리가 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결선에서 1, 2위로 통과한 뒤 축하와 격려를 나누고 있다. 2026.2.21

이날 김길리는 최민정과 함께 결승에 오른 뒤 레이스 막판 1위 경쟁을 펼쳤다. 2위로 달리던 김길리는 폭발적인 뒷심으로 최민정을 제치며 가장 먼저 결승선을 끊어 금메달을 땄고, 최민정은 은메달을 획득했다. 김길리는 최민정의 이 종목 올림픽 3연패를 가로막고 대회 2관왕에 올랐다. 경기 후 최민정은 김길리를 안아주며 격려했다. 최민정은 시상대에서 웃음을 지으며 몰래 눈물을 훔쳤다.

이날 경기가 최민정의 올림픽 마지막 무대였다는 것을 뒤늦게 안 김길리는 격한 감정을 숨기지 못했다. 그는 금메달을 딴 소감을 묻는 말에 "여자 3000ｍ 계주와 여자 1500ｍ에서 금메달을 따고 싶었는데 목표를 이뤄 기쁘다"면서 "민정 언니와 함께 시상대에 오르고 싶었는데 이를 이뤄서 기쁘다. 어렸을 때부터 존경하던 선수와 올림픽을 함께 뛰면서 금메달을 땄다는 것이 믿기지 않는다"고 했다. 이날 후미에서 체력을 아끼다가 레이스 막판 최민정과 함께 치고 올라간 상황에 관해선 "서로 통했던 것 같다. 작전에 관해 논의하지는 않았다"고 밝혔다. 최민정의 올림픽 최다 메달(7개)에 도전할 것이냐는 질문에는 "내가 할 수 있는 최선을 다하겠다"고 다짐했다.

psoq1337@newspim.com