'원투 펀치' 김길리-최민정, 쇼트트랙 1500m '金銀 석권'

세계랭킹 1위 김길리, 대회 2관왕 오르며 세대교체 신호탄

최민정, 3연패 실패했지만 7개 역대 동계올림픽 최다 메달

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 결승선 2바퀴를 남기고 직선주로에서 '람보르길리'가 가속 페달을 밟아 '리빙 레전드'를 제치며 1위로 골인했다. 두 선수는 레이스를 마친 뒤 서로를 안아주며 격려했다.

김길리(성남시청)가 쇼트트랙 경기 마지막 날 금빛 질주로 2관왕에 올랐다. 최민정은 3연패는 실패했지만 올림픽 7번째 메달을 목에 걸어 한국선수 역대 동계올림픽 최다 메달의 주인공이 됐다. 최민정은 통산 금메달 4개와 은메달 3개를 수집하면서 김수녕(양궁) 진종오(사격) 이승훈(스피드스케이팅∙이상 6개)이 공동 보유한 동·하계 올림픽 한국인 최다 메달 기록을 갈아치웠다. 아울러 한국 여자 쇼트트랙의 원투펀치가 금과 은메달을 석권하면서 세대 교체를 완성하는 상징적인 장면을 연출했다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 김길리와 최민정이 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결선에서 1, 2위로 질주하고 있다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 김길리가 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결선에서 1위로 통과한 뒤 기뻐하고 있다.

김길리는 21일(한국시간) 이탈리아 밀라노의 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 여자 1500ｍ 결승에서 2분32초076의 기록으로 가장 먼저 결승선을 통과했다. 처음으로 올림픽 무대에 선 김길리는 1000m에서 동메달을 따낸 것을 시작으로 단체전 금메달 그리고 주 종목 1500m에서도 금메달을 추가하며 활짝 웃었다. 최민정은 2분32초450으로 은메달을 획득했다.

동메달은 스토더드가 차지했다. 이탈리아 쇼트트랙 전설 아리안나 폰타나는 5위에 그치며 추가 메달 도전에 실패했다. 노도희(화성시청)는 준준결승에서 탈락했다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 최민정(오른쪽)과 김길리가 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결선에서 1, 2위로 통과한 뒤 축하와 격려를 나누고 있다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 최민정이 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결선에서 2위로 통과한 뒤 태극기를 두르고 눈물을 흘리고 있다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 김길리가 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결선에서 1위로 통과한 뒤 태극기를 두르고 기뻐하고 있다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 김길리가 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 결선에서 1위로 통과한 뒤 태극기를 두르고 기뻐하고 있다. 2026.2.21 psoq1337@newspim.com

이날 김길리는 준준결승 1조에서 여유롭게 1위에 올라 준결승 1조에서도 1위로 결승에 진출했다. 김길리의 절친 선배 최민정도 준준결승을 2위로, 준결승을 1위로 통과했다. 김길리, 최민정과 메달색을 놓고 경쟁할 것으로 보였던 코트니 사로(캐나다), 산드라 펠제부르, 쉬자너 스휠팅(이상 네덜란드)등 이 종목 강자들은 준결승 2조 경기에서 모두 넘어져 한국 금은 석권의 길을 터줬다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 김길리가 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 시상식에서 포즈를 취하고 있다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 최민정(왼쪽)과 김길리가 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 시상식에서 포즈를 취하고 있다.

[밀라노 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 김길리가 21일(한국시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 쇼트트랙 여자 1500m 시상식에 오르며 펄쩍 뛰어오르며 기뻐하고 있다.

둘은 결선에서 레이스 초반 후미에서 체력을 아끼면서 기회를 엿봤다. 최민정이 먼저 시동을 걸었다. 결승선 7바퀴를 남기고 아웃코스로 빠져나가 있는 힘을 다해 앞선 선수들을 추월해 커린 스토더드(미국)에 이어 2위를 꿰찼다. 김길리도 뒤이어 인코스를 파고들어 3위로 올라섰다. 레이스 초반 선두로 달렸던 스토더드는 지친 듯 속도가 떨어졌고 최민정과 김길리는 3바퀴를 남기고 치고나갔다. 최민정이 아웃코스로, 김길리가 인코스로 서로 부딪치지 않게 1, 2위로 치고 나갔다. 이후엔 두 선수의 선의의 경쟁이었다. 김길리는 마지막 바퀴에서 최민정과 거리를 더 벌리며 결승선을 통과했다.

