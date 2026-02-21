김유란-전은지, 봅슬레이 여자 2인승 1·2차 시기 15위

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 8년 만에 올림픽 무대에 선 김유란(강원도청)과 전은지(경기연맹)가 봅슬레이 여자 2인승 1·2차 시기에서 10위권에 자리 잡았다.
김유란-전은지는 21일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초의 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 봅슬레이 1·2차 시기에서 합계 1분55초79로 25개 팀 중 15위에 올랐다.
한국은 2018년 평창 대회 때 김유란이 김민성과 짝을 이뤄 출전해 15위에 오른 뒤 2022년 베이징 대회 땐 이 종목에 출전하지 못했다.
김유란-전은지는 1차 시기에서 5초41의 스타트 기록과 함께 출발해 전체 17위에 해당하는 57초88로 주행을 마쳤고 2차 시기에선 전체 16위인 57초91을 기록해 합계 순위 15위에 랭크됐다. 1·2차 시기 합계 선두로 나선 독일의 라우라 놀테-데보라 레비(1분53초93)와 김유란-전은지의 격차는 1초86이다.
김유란-전은지는 22일 오전 3시에 열리는 3·4차 시기에서 기록 향상과 순위 상승을 노린다. 3차 시기 결과 20위 안에 들어야 4차 시기를 이어갈 수 있다.
