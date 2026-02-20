보령시, '만세보령머드배 JS컵 한국유소년 축구대회' 개막

[보령=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 보령시는 20일부터 26일까지 '2026 만세보령머드배 JS컵 한국유소년 축구대회'가 보령스포츠파크와 웅천체육공원에서 열린다고 밝혔다.
전국에서 모인 72개 유소년팀, 총 1500명의 선수단은 연령대별(U12, U11) 조별리그와 토너먼트를 거치며 기량을 겨룰 예정이다.
이번 대회는 집중도 높은 운영을 위해 보령스포츠파크를 중심으로 주요 경기를 배치하고 웅천체육공원에서도 일부 경기를 병행한다.
보령시는 대회 개막에 앞서 경기장 점검, 시설 정비, 현장 운영 인력 배치 등 전반적인 준비를 마무리했다. 특히 선수 안전관리와 경기장별 현장 대응체계 구축에 중점을 두고 경기 환경을 조성했다.
만세보령머드배 JS컵은 전국 유소년 축구대회 가운데 경쟁력 있는 대회로 자리매김하며 매년 높은 참여 열기를 보이고 있다. 보령시는 이번 대회를 통해 지역 체육 인프라 활용도를 높이는 것은 물론, 전지훈련·관광 수요 유입 등 지역경제에도 긍정적 효과가 있을 것으로 기대했다.
김건호 체육진흥과장은 "전국 유망주들이 보령의 우수한 경기 환경에서 마음껏 기량을 펼칠 수 있도록 최선을 다해 준비했다"며 "앞으로도 품격 있는 스포츠 도시 보령을 만들어 가기 위해 대회 유치와 체육 인프라 강화에 지속적으로 힘쓰겠다"고 말했다.
