하프파이프는 스키에도 있다…이승훈·소영 남매 동반 결선 진출 도전

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 스노보드와 쇼트트랙에 이어 스키에서도 태극기가 시상식에서 휘날릴 수 있을까.
2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 한국 프리스타일 스키 간판 이승훈이 대회 폐막을 나흘 앞둔 19일 오후 6시30분(한국시간), 이탈리아 리비뇨 스노파크 하프파이프에서 남자부 예선에 나선다.
하프파이프는 반원통형 슬로프에서 공중 연기를 펼치고 심판 점수로 순위를 정하는 종목으로, 스노보드와 프리스타일 스키 모두 올림픽 정식 종목이다. 다만 스노보드와 스키는 사용하는 장비와 착지 방식, 기술 난이도에서 차이가 있다.
이번 대회 스노보드 하프파이프에서는 여자부 금메달리스트 최가온과 남자부 6위 이채운이 이미 한국 스노보드 위상을 알렸다. 이제 이승훈이 프리스타일 스키 하프파이프에서 한국을 대표해 결선 진출과 메달 사냥에 나선다.
이승훈은 2021년 주니어 세계선수권에서 한국 프리스타일 스키 역대 최고 성적인 준우승을 기록했고, 2024년 2월 캐나다 캘거리 월드컵에서는 동메달을 차지하며 최초로 월드컵 입상 기록을 세웠다. 지난해 2월 하얼빈 동계 아시안게임에서는 하프파이프 금메달을 목에 걸며 한국 프리스타일 스키 사상 최초 아시안게임 정상에도 올랐다.
4년 전 베이징 대회에선 예선 16위로 결선 진출에 실패했지만, 풍부한 국제 경험과 안정된 기량으로 결선 진출과 입상 가능성을 높이고 있다. 여동생 이소영도 20일 열리는 여자부 예선에 출전하며, 남매 동반 결선 진출이라는 새로운 이정표를 준비 중이다. 막차로 출전권을 확보한 문희성도 남자부 결선 진출을 목표로 하프파이프 슬로프에 선다.
한국 컬링 여자 대표팀은 이날 오후 10시5분 캐나다와 예선 라운드로빈 마지막 경기에서 4강 진출 여부를 결정한다.
