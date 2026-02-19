시프린, 알파인스키 회전서 8년 만에 金... 베이징 '노메달' 눈물 지웠다

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = '스키 여제' 미케일라 시프린(미국)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 알파인 스키 여자 회전에서 금메달을 차지하며 8년 만에 왕좌를 되찾았다.
시프린은 18일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 토파네 알파인스키 센터에서 열린 여자 회전 경기에서 1, 2차 시기 합계 1분39초10을 기록해 가장 빠른 시간을 찍었다.
그의 올림픽 여정은 이미 화려하다. 2014년 소치 대회에서 회전 금메달을 따내며 이름을 알렸고, 2018년 평창 대회에서는 대회전 금메달과 복합 은메달을 추가했다. 그러나 2022년 베이징 대회에서는 단 한 개의 메달도 따지 못하며 아쉬움을 남겼다.
이번 대회 초반 흐름도 순탄하지는 않았다. 첫 출전 종목이었던 팀 복합에서 브리지 존슨과 호흡을 맞췄지만 합계 2분21초97로 4위에 그치며 시상대를 놓쳤다. 존슨이 활강에서 전체 1위(1분36초59)를 기록하며 좋은 출발을 했지만, 시프린이 회전에서 45초38로 15위에 머문 것이 아쉬웠다.
이어진 종목에서도 11위에 머물며 두 대회 연속 '노메달' 위기라는 우려가 제기됐다. 하지만 주 종목인 회전에서 시프린은 완전히 다른 모습을 보여줬다.
올 시즌 국제스키연맹(FIS) 알파인 월드컵 여자 회전에서 7차례나 우승을 차지하며 절정의 기량을 과시했던 그는 1차 시기에서 47초13을 기록해 단숨에 선두로 올라섰다. 2차 시기에서는 51초97로 다소 주춤하며 해당 시기에서는 2위로 밀렸지만, 두 시기 합산 기록에서 가장 빠른 시간을 유지해 금메달을 확정했다.
이로써 시프린은 2014년 소치 대회 회전 우승 이후 8년 만에 다시 회전 종목 정상에 복귀했다. 동시에 올림픽 통산 금메달을 3개(2014 소치 회전, 2018 평창 대회전, 2026 밀라노·코르티나 회전)로 늘리며 또 하나의 이정표를 세웠다.
한편 은메달은 합계 1분40초60을 기록한 스위스의 카미유 라스트에게 돌아갔다. 스웨덴의 안나 스벤라르손은 1분40초81로 동메달을 차지했다.
wcn05002@newspim.com