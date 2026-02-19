중심 잃은 유승은, '멀티 메달' 무산... 스노보드 슬로프스타일 결선 최하위

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 멀티 메달에 도전했던 유승은(성복고)의 여정이 아쉽게 마무리됐다.
유승은은 18일(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 스노보드 여자 슬로프스타일 결선에서 34.18점을 기록해 출전 선수 12명 가운데 최하위인 12위에 머물렀다. 세 차례 시기 모두 착지 과정에서 넘어지며 점수를 쌓지 못한 것이 뼈아팠다.
슬로프스타일은 레일과 점프대 등 다양한 기물이 설치된 코스를 내려오며 공중 기술과 난도, 완성도를 평가받는 종목이다. 다양한 기술과 더불어 안정적인 착지가 중요한 경기로, 빅에어 선수들이 병행 출전하는 경우도 많다. 유승은 역시 앞서 열린 예선에서 76.80점을 받아 전체 3위로 결선에 진출하며 기대감을 높였다.
결선 일정은 기상 악화로 한 차례 미뤄졌다. 당초 17일 열릴 예정이었지만, 며칠간 이어진 폭설로 코스 정비가 어려웠고 당일에도 눈이 계속 내리면서 조직위원회가 연기를 결정했다. 하루 뒤 날씨가 호전되면서 경기는 정상적으로 진행됐다.
결선은 12명이 1~3차 시기를 치른 뒤, 가장 높은 점수를 최종 성적으로 삼는 방식으로 치러졌다. 유승은은 1차 시기에서 세 번째 레일 구간 착지에 실패해 20.70점에 그쳤다. 2차 시기에서는 마지막 착지 과정에서 다시 균형을 잃으며 34.18점을 받았다.
마지막 3차 시기에서는 승부수를 던졌다. 메달권 진입을 위해서는 고난도 기술을 모두 성공시켜야 했던 상황이었다. 그러나 초반 레일부터 흔들리더니 다음 구간에서 넘어지며 레이스를 끝까지 이어가지 못했다. 15.46점으로 최종 순위는 12위로 확정됐다.
한편 금메달은 87.83점을 기록한 후카다 마리(일본)가 차지했다. 디펜딩 챔피언 조이 사도우스키 시놋(뉴질랜드)은 84.48점으로 은메달을 가져갔고, 무라세 고코모(일본)가 85.80점으로 동메달을 목에 걸었다.
