대구 수성구, 설 명절 사회복지시설 찾아 따뜻한 나눔 실천

[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구 수성구는 2026년 설 명절을 맞아 지역 어르신들에게 온정을 전하는 시간을 마련했다고 18일 밝혔다. 수성구는 설 명절을 앞두고 구청과 보건소, 의회 등 32개 부서가 결연을 맺은 사회복지시설 18개소를 방문해 위문금·품을 전달했다.
김대권 수성구청장은 지난 13일 더행복요양원을 방문해 어르신들의 안부를 살피고 시설 종사자들의 노고에 감사를 전했다. 어르신들과 담소를 나누며 "명절일수록 어르신 한 분 한 분이 외롭지 않도록 세심하게 살피는 것이 중요하다"며 건강을 기원했다. 이에 한 어르신은 "이렇게 직접 찾아와 이야기를 나누니 설이 더 따뜻하게 느껴진다"고 말했다.
이번 위문은 지난 2003년부터 이어져 온'수성사랑 나누기' 활동의 하나로, 명절마다 소외계층을 살피고 나눔 문화를 확산하기 위해 추진하는 사업이다. 올해 설에는 수성구 공식 캐릭터'뚜비'도 함께해 어르신들에게 웃음을 전하며 현장 분위기를 한층 밝게 했다.
김대권 수성구청장은 "작은 관심과 방문이 어르신들께 큰 위로가 되길 바란다"며 "앞으로도 주민 누구나 체감할 수 있는 복지 행정을 통해 모두가 행복한 수성구를 만들어 가겠다"고 밝혔다.
yrk525@newspim.com