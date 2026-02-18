적수 없는 김민재, 설날씨름대회서 통산 18번째 장사 등극

백두장사 15회, 천하장사 3회로 기록 늘려
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 김민재(영암군민속씨름단)가 설날 대회 2연패와 함께 개인 통산 18번째 장사 타이틀을 거머쥐며 현역 최강자의 위상을 재확인했다.
김민재는 18일 충남 태안군 태안종합체육관에서 열린 위더스제약 2026 태안설날장사씨름대회 백두급(140kg 이하) 결정전에서 김동현(용인특례시청)을 3-0(5전 3승제)으로 완파하고 우승을 차지했다.
이로써 그는 지난해 설날 대회에 이어 같은 무대에서 2년 연속 정상에 오르는 기쁨을 누렸다. 통산 기록은 백두장사 15회, 천하장사 3회로 늘어났다.
이번 대회에서 김민재의 행보는 순조로웠다. 8강에서는 정창조(제주특별자치도청)가 부상으로 기권하면서 비교적 체력을 아낀 채 4강에 직행했다. 이어 준결승에서는 서남근(수원특례시청)을 상대로 2-0 완승을 거두며 결승 무대를 밟았다.
결승 상대 김동현 역시 왼쪽 햄스트링 부상을 안고 출전해 정상 컨디션은 아니었다. 그러나 김민재는 방심하지 않았다. 1, 2판을 모두 자신의 주특기인 밀어치기로 따내며 기선을 제압했고, 3판에서도 같은 기술을 성공시키며 단 한 판도 내주지 않는 완승을 거뒀다.
경기 후 김민재는 "동계 훈련이 쉽지 않았지만 좋은 결과로 이어져 기쁘다"라며 "올해 목표는 백두장사 20회 타이틀 달성"이라고 각오를 밝혔다. 이어 "응원해주신 모든 분들께 감사드리며, 모두가 올 한 해 목표를 이루길 바란다"라고 소감을 전했다.
wcn05002@newspim.com