[프로농구] 정관장, DB 완파 공동 2위...LG는 KCC 완파, KB는 삼성생명에 접전승

LG[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=안양 정관장이 원주 DB를 꺾고 다시 공동 2위로 올라섰다.
정관장은 18일 안양 정관장 아레나에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 DB와의 홈경기에서 89-59로 대승을 거뒀다. 27승 16패를 기록하며 서울 SK와 어깨를 나란히 했다.
신인 문유현이 20점을 넣으며 승리를 이끌었고, 허리통증에도 투혼을 발휘한 박지훈은 7어시스트(5점 6리바운드)로 경기를 조율했다. 조니 오브라이언트(10점 5리바운드 4스틸)와 브라이스 워싱턴(10점 9리바운드)도 출전시간을 나누며 외국인 선수 대결에서도 밀리지 않았다.
DB 상대로 시리즈 전적 1승3패 열세였던 정관장은 작심한 듯 경기 시작과 함께 강하게 DB를 압박했다. 렌즈 아반도의 속공, 오브라이언트의 연속 득점으로 13-0까지 치고 나갔다. DB도 엘런슨, 정효근 등을 앞세워 추격을 시작했다. 하지만 정관장은 박정웅의 3점슛으로 1쿼터를 23-19로 앞섰다.
2쿼터부터 정관장은 빠르게 치고 나갔다. 문유현과 박정웅이 압박수비를 펼치며 DB 이선 알바노를 괴롭혔고, 공격에서 문유현, 전성현의 슛이 터져 46-31로 전반을 마쳤다. 3쿼터에도 문유현에 박지훈까지 활약했고, DB는 정관장의 압박수비를 뚫지 못해 점수 차는 더 벌어졌다.
3쿼터까지 65-47까지 앞선 정관장은 4쿼터 초반 오브라이언트와 한승희 3점포 등으로 20점 차까지 달아나 일찌감치 완승을 예감했다. 벤치멤버인 소준혁까지 들어가자마자 득점포를 가동하는 등 여유있게 경기를 마쳤다.
예상 밖 완패를 당한 DB는 26승 16패를 기록, 4위로 내려 앉았다. 알바노가 3점슛 4개를 모두 놓치는 등 5점 2어시스트로 부진한 게 뼈아팠다. 헨리 엘런슨(13점 5리바운드) 역시 3점슛을 5개 중 1개만 넣는 등 주춤했다.
부산에서는 창원 LG가 같은날 부산 사직체육관에서 열린 2025~2026 LG전자 프로농구 KCC와의 원정경기에서 94-74로 완승을 거뒀다. KCC와의 맞대결 12연승을 이어간 LG는 가장 먼저 30승(13패) 고지를 밟았다. KCC는 3연승에 실패하며 6위 수원 KT에 반 경기 차 앞선 5위(21승21패)를 유지했다.
LG 아셈 마레이가 24점 13리바운드 8어시스트로 전방위 활약을 펼쳤다. 유기상도 3점슛 5개 포함 19점을 넣었고, 양홍석도 3점슛 4개를 넣는 등 18점을 더했다.
한편 여자프로농구에서는 2위 청주 국민은행이 같은날 용인체육관에서 열린 BNK 금융 2025~2026 여자프로농구 정규리그 3위 용인 삼성생명과의 원정경기에서 74-73으로 승리했다. 박지수가 25점 12리바운드로 더블더블을 기록하며 승리를 이끌어싸. 특히 경기 종료 직전 3점 플레이로 결승득점을 기록하는 등 4쿼터에만 18점을 집중시켰다.
