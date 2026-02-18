일본, 밀라노서 19개 메달 수확... 동계 올림픽 역대 최다 메달 새 역사

금메달 4개·은메달 5개·동메달 10개로 메달 합계 5위
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 일본이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 19번째 메달을 추가하며 역대 동계 올림픽 최다 메달 기록을 새로 썼다.
18일(한국시간) 이탈리아 밀라노 스피드스케이팅 스타디움에서 열린 여자 팀 추월에서 다카기 미호, 사토 아야노, 노아케 하나로 구성된 일본 대표팀은 동메달을 목에 걸었다.
일본 대표팀은 준결승에서 2분55초95를 기록했지만, 2분55초84의 네덜란드에 불과 0.11초 차로 밀려 결승 진출에는 실패했다. 아쉬움을 삼킨 일본은 동메달 결정전에서 2분58초50을 기록하며 3분02초00에 그친 미국을 여유 있게 따돌리고 시상대에 올랐다. 이 동메달로 일본은 이번 대회 19번째 메달을 수확했다.
특히 다카기 미호는 개인 통산 10번째 올림픽 메달(금 2·은 4·동 4)을 획득하며 일본 선수로는 동·하계를 통틀어 올림픽 최다 메달 기록을 경신했다.
이번 대회에서 일본은 금메달 4개, 은메달 5개, 동메달 10개를 따내며 총 19개의 메달을 기록했다. 이는 2022 베이징 동계올림픽 당시 거둔 18개(금 3·은 7·동 8)를 넘어선 수치로, 일본 동계 올림픽 역사상 가장 많은 메달이다.
종합 순위는 금메달 수를 기준으로 집계되기 때문에 일본은 현재 10위에 자리하고 있다. 그러나 전체 메달 합계만 놓고 보면 노르웨이(31개), 이탈리아(24개)에 이어 미국(21개), 독일(20개) 다음으로 많은 메달을 따내며 상위권 경쟁력을 과시하고 있다.
일본의 동계 올림픽 최다 금메달 기록은 1998년 나가노 대회 당시 세운 금메달 5개(은 1·동 4)다. 이번 대회에서 금메달을 1개 더 보태면 당시 기록과 타이를 이루고, 2개 이상을 추가하면 새로운 금메달 최다 기록도 가능하다.
반면 대한민국은 이번 대회에서 메달 레이스에 다소 어려움을 겪고 있다. 현재 금메달 1개, 은메달 2개, 동메달 3개로 총 6개의 메달을 획득했다. 특히 그동안 '효자 종목'으로 불렸던 쇼트트랙에서 아직 금메달이 나오지 않은 점이 아쉬움으로 남는다.
