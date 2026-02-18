한국 여자 컬링, 4강 경우의 수 돌입... 캐나다전이 운명 가른다

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 밀라노·코르티나 동계올림픽 여자 컬링에서 한국 대표팀의 4강 진출 여부가 막판 경우의 수 싸움으로 접어들었다. 남은 두 경기 결과에 따라 희비가 엇갈릴 전망이다.
스킵 김은지, 서드 김민지, 세컨드 김수지, 리드 설예은, 핍스 설예지로 구성된 대표팀은 17일(한국시간) 라운드로빈 7차전에서 스위스에 5-7로 패했다.
이로써 한국은 4승 3패(승점 4)를 기록, 공동 4위로 내려섰다. 대회는 10개 팀이 한 차례씩 맞붙는 라운드로빈 방식으로 치러지며, 상위 4개 팀이 준결승에 오른다.
현재 순위표를 보면 1위 스웨덴(6승 1패)은 이미 4강행을 확정 지었다. 공동 2위인 미국과 스위스(이상 5승 2패)도 유리한 고지를 점하고 있다. 한국은 캐나다와 같은 승률을 기록 중이며, 6위 덴마크(3승 4패)까지 가세해 남은 한 장의 4강 티켓을 두고 치열한 경쟁 구도가 형성됐다.
대표팀의 남은 일정은 스웨덴(18일)과 캐나다(19일)전이다. 두 경기 성적이 곧 준결승 진출 여부를 좌우한다.
가장 명확한 시나리오는 2연승이다. 한국이 스웨덴과 캐나다를 모두 꺾을 경우 6승 3패가 되며 자력으로 4강 진출을 확정할 수 있다. 반대로 두 경기를 모두 내주면 4승 5패로 탈락이 확정된다.
문제는 1승 1패로 마칠 경우다. 이 경우 5승 4패가 되는데, 다른 팀 결과에 따라 동률 상황이 발생할 가능성이 크다. 동률이 형성되면 상대 전적을 먼저 따지고, 필요할 경우 타이브레이커 절차로 넘어간다.
특히 캐나다와 승수가 같아질 경우 맞대결 결과가 중요하다. 한국이 캐나다를 꺾고 5승 4패로 동률을 이룬다면 승자승 원칙에 따라 한국이 우위를 점한다. 이 때문에 19일 오후 10시(한국시간)에 열리는 캐나다와의 최종전은 사실상 운명을 가를 승부가 될 가능성이 높다.
세 팀 이상이 동률일 경우에는 동률 팀 간 맞대결 성적을 비교해 순위를 가린다. 이마저도 우열을 가리기 어려울 경우에는 드로우샷챌린지(DSC) 기록이 변수가 된다. DSC는 매 경기 전 1엔드 후공을 정하기 위해 버튼을 향해 던지는 샷으로, 버튼 중심에 얼마나 가깝게 붙였는지를 수치로 환산한다. 평균값이 낮을수록 유리하다.
결국 한국 대표팀의 4강 진출은 남은 두 경기, 특히 캐나다전 결과에 달려 있다. 자력 진출을 위해서는 전승이 가장 확실하지만, 경우에 따라서는 복잡한 계산 끝에 운명이 갈릴 수도 있다. 막판까지 긴장의 끈을 놓을 수 없는 상황이다.
