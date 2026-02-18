손흥민, 새해 첫 경기 뜨자마자 전반 1골·3도움 '폭격중'

LAFC 전반 30분 에스파냐에 4-0... 부앙가는 멀티골 폭발
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손흥민(LAFC)이 새 시즌 첫 경기에 나오자마자 펄펄 날고있다. 킥오프 11분 만에 공격 포인트를 올리며 산뜻한 출발을 알렸다.
손흥민은 18일(한국시간) 온두라스 산페드로술라 프란시스코 모라산 스타디움에서 열린 레알 에스파냐(온두라스)와의 2026 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 1차전 원정 경기에 최전방 공격수로 선발 출전했다. 킥오프 51초 만에 동료 다비드 마르티네스가 페널티킥을 얻어냈고, 전반 3분 드니 부앙가가 오른발로 선제골을 성공시키며 LAFC가 일찌감치 리드를 잡았다.
손흥민의 시즌 첫 공격포인트는 전반 11분에 나왔다. 역습 상황에서 하프라인 근처에서 공을 잡은 손흥민은 단독 드리블로 전진하며 수비 라인을 끌어당겼다. 레알 에스파냐 수비수 3명이 동시에 달라붙었지만 균형을 잃지 않고 볼을 지켜낸 뒤, 페널티 에어리어 오른쪽으로 침투하던 마르티네스를 향해 정확한 침투 패스를 찔러 넣었다. 마르티네스는 이를 왼발 인사이드 감아차기로 마무리하며 골문 왼쪽 구석을 갈라 손흥민은 2026 시즌 첫 도움을 기록했다.
이어 손흥민은 시즌 첫 골을 성공시켰다. 전반 22분 좌측면에서 공을 잡은 부앙가가 개인 기술로 박스 안으로 파고드는 과정에서 수비수에 발에 걸려 넘어져 VAR 끝에 페널티킥이 선언됐다. 키커로 나선 손흥민이 낮고 빠른 슈팅으로 왼쪽 골망을 갈랐다. 손흥민이 곧바로 추가 도움까지 기록했다. 전반 24분 손흥민이 감각적인 터치를 한 후 패스를 내줬고, 부앙가가 논스톱 슈팅으로 마무리했다. 전반 38분에는 박스 오른쪽에서 문전에 있던 동료에서 낮고 빠른 패스로 팀의 다섯 번째 골을 도와 두 번째 어시스트를 기록했다. LAFC는 전반을 5-0으로 앞선 채 마쳤다.
