대전소방, 무인점포 화재예방대책 추진…6월까지 집중 점검

[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전소방본부가 비대면 소비문화 확산으로 급증한 무인점포의 화재 위험을 선제적으로 관리하기 위해 오는 6월까지 '무인점포 화재예방대책'을 추진한다.
대전소방본부는 18일 상시 관리자가 없는 무인점포 특성상 화재 발생 시 초기 대응이 지연될 우려가 크고, 전기기기 사용이 많은 업종 구조로 화재 위험요인이 상존한다며 이번 대책 추진 배경을 밝혔다. 이에 따라 관계인 중심의 자율 안전관리 체계를 강화하고 안전 사각지대를 해소하는 데 초점을 맞춘다.
이번 점검 대상은 기존 303곳에서 603곳으로 대폭 확대됐다. 특히 최근 전수조사를 통해 새롭게 확인된 327곳울 중심으로 집중 점검이 이뤄질 예정이다.
주요 추진 내용은 ▲무인점포 맞춤형 안전관리 가이드라인 보급 ▲점포 구조 및 피난 동선 등 현장 위험요인 확인 ▲문어발식 콘센트 사용 여부 점검 ▲소화기 비치 상태 확인 ▲소화기 사용법 안내를 통한 초기 대응 역량 강화 등이다.
소방본부는 현장 점검과 함께 관계인 대상 안전컨설팅도 병행해 단순 점검에 그치지 않고 자율적인 개선이 이뤄질 수 있도록 유도할 방침이다.
김문용 대전소방본부장은 "무인점포는 시민들이 일상에서 자주 이용하는 생활밀착형 공간인 만큼 화재 예방이 무엇보다 중요하다"며 "관계인과 이용객 모두가 화재 예방의 주체라는 인식을 가질 수 있도록 체계적인 예방대책을 추진하겠다"고 말했다.
