제네시스, PGA 투어 타이틀 스폰서 계약 2030년까지 연장

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 현대차그룹 프리미엄 브랜드 제네시스가 미국프로골프(PGA) 투어 제네시스 인비테이셔널 타이틀 스폰서십을 2030년까지 연장했다.
제네시스는 18일(한국시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 리비에라 컨트리클럽에서 재계약 조인식을 열고 후원 연장에 합의했다고 밝혔다. 행사에는 정의선 현대차그룹 회장, 장재훈 부회장, 브라이언 롤랩 PGA 투어 최고경영자(CEO), 대회 호스트 타이거 우즈가 참석했다.
제네시스 인비테이셔널은 1926년 창설된 LA 오픈이 전신으로 올해 100주년을 맞았다. 제네시스는 2017년 제네시스 오픈 타이틀 스폰서로 참여했고 2020년 대회 명칭이 제네시스 인비테이셔널로 바뀌는 과정에도 함께했다. 이번 재계약으로 타이틀 스폰서십은 5년 더 이어진다.
정의선 회장은 "PGA 투어, 타이거 우즈 재단과 파트너십을 확대하고 2030년까지 대회 후원을 이어갈 수 있어 뜻깊다"며 "제네시스 인비테이셔널은 골프와 제네시스 브랜드를 정의하는 진정성, 존중, 탁월함의 가치를 보여주는 무대"라고 말했다. 타이거 우즈는 "제네시스와 함께한 기간은 대회를 발전시킬 새로운 방법을 찾을 기회였다"며 "제네시스 인비테이셔널은 물론 타이거 우즈 재단에 대한 지속적인 관심과 지원에 감사한다"고 말했다.
올해 제네시스 인비테이셔널은 19일부터 나흘간 리비에라 컨트리클럽에서 열린다. 총상금은 2000만 달러(약 290억원)다. 우승 상금은 350만 달러(약 51억원)로 책정됐다. 우승자에게는 GV80 쿠페 블랙 모델도 부상으로 수여된다.
