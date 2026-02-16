스켈레톤 정승기·홍수정, 혼성 단체 11위…초대 챔피언은 영국

[서울=뉴스핌] 장환수 스포츠전문기자= 정승기(강원도청)와 홍수정(경기연맹)이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 처음 정식 종목으로 열린 스켈레톤 혼성 단체전에서 11위로 경기를 마쳤다.
정승기-홍수정 조는 16일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 코르티나 슬라이딩 센터에서 열린 혼성 단체전에서 합계 2분01초45를 기록, 15개 팀 중 11위에 올랐다. 혼성 단체전은 여자 선수가 먼저 내려간 뒤 남자 선수가 이어 주행하고, 두 기록을 합산해 순위를 정하는 방식으로 이번 대회에서 처음 도입됐다.
8번째로 스타트한 한국은 홍수정이 첫 주자로 나섰다. 홍수정은 스타트 리액션 타임 0.13초를 기록해 전체 1위에 해당하는 빠른 출발을 보였다. 그러나 초반부터 컨트롤에 어려움을 겪으면서 주행 속도가 떨어졌고, 최고 시속 120.48㎞를 찍으며 1분01초84로 레이스를 마무리했다. 이어 출발한 정승기는 0.19초의 리액션 타임으로 상위권(6위)에 오른 뒤 큰 흔들림 없이 트랙을 내려와 59초61을 기록했다.
이로써 정승기는 남자 스켈레톤 개인전 10위에 이어 혼성 단체전까지 마치며, 자신의 두 번째 올림픽을 마무리했다. 올림픽에 첫 출전한 홍수정 역시 여자 스켈레톤 22위에 이어 혼성 단체전까지 모두 소화하며 첫 올림픽 일정을 끝냈다. 경기 날짜가 설 연휴와 겹친 만큼 두 선수는 레이스를 마친 뒤 카메라를 향해 큰절을 올리며 인사를 전했다.
초대 챔피언은 영국이 차지했다. 남자 스켈레톤 금메달리스트 맷 웨스턴과 태비사 스토커 조는 합계 1분59초36으로 트랙 레코드를 세우며 혼성 단체 첫 금메달을 목에 걸었다. 웨스턴은 남자 개인전에 이어 2관왕이 됐다. 1분59초53을 기록한 독일의 악셀 융크–주자네 크레허 조가 은메달, 1분59초54를 작성한 크리스토퍼 그로테어–자클린 파이퍼 조가 동메달을 차지했다.
