최휘영 장관, 명동서 중국 관광객 환영…설연휴 최대 19만명 방한 전망

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 15일 서울 명동 밀리오레 앞에 마련된 '환영 이벤트존'을 찾아 중국인 관광객을 직접 환영하고 현장 목소리를 청취했다.
한국관광공사와 중국 간편결제 서비스 알리페이가 공동으로 운영하는 이번 환영 이벤트존에서 최 장관은 한국을 방문한 중국 관광객들과 만나 방한 경험을 공유하는 시간을 가진다. 최 장관은 관광객들과의 대화를 통해 한국 여행에서 느낀 점, 여행 중 개선이 필요한 사항, 앞으로 가고 싶은 지역 등에 대해 폭넓게 의견을 나눴다.
이번 방문은 중국의 역대 최장 춘절 연휴(2월 15일~23일, 9일간)를 맞아 한국을 찾는 중국 관광객이 크게 증가할 것으로 예상되는 가운데 이뤄졌다. 명동은 중국 관광객들이 가장 많이 찾는 대표적인 관광 명소 중 하나다.
문체부는 이번 중국 춘절 연휴 기간 동안 한국을 방문하는 중국인 관광객이 최대 19만 명에 달할 것으로 예측했다. 이는 2025년 춘절 일평균 방문객 수와 비교해 44% 증가한 수치다.
급증하는 중국 관광객에 대비해 문체부는 한국여행업협회와 긴밀히 협력해 관광 현장에서의 안전사고 예방과 민원 대응 체계를 대폭 강화했다.
협회는 중국 전담여행사에 중국인 관광객 안전관리 강화, 안전사고 발생 시 협회로 즉시 공유, 불편 사항 최소화 등을 공지하고 중국인 관광객 무단이탈 발생 시 문체부와 법무부(출입국·외국인사무소)에 즉시 보고할 예정이다.
fineview@newspim.com