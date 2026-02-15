밀양시, 임신·출산·보육 지원 대폭 확대 추진…육아 부담 완화

다자녀 산모 공공산후조리원 감면
[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 2026년 새해를 맞아 시민들의 육아 부담을 줄이고 아이 키우기 좋은 도시 조성을 위해 임신·출산·보육 지원을 대폭 강화한다고 15일 밝혔다.
시는 임신 단계부터 보육까지 전 과정에 걸쳐 사각지대 없는 복지 체계를 구축하는 데 중점을 두고 있다.
시는 먼저 임신부에게 30만원의 임신지원금을 신설해 건강한 출산을 지원한다. 지원 대상은 관내에 주소를 둔 임신 20주 이상 임신부다. 난임부부의 시술비 부담을 덜기 위해 정부 지원 외 발생하는 본인부담금의 90%를 시비로 추가 지원한다.
출산장려금도 인상됐다. 첫째 아이 200만 원, 둘째 500만 원, 셋째 이상은 1000만 원을 지급해 다자녀 가정의 양육 부담을 완화한다. 다자녀 산모의 공공산후조리원 이용료 감면율은 기존 70%에서 90%로 상향됐다.
임산부에게는 연 24만 원 상당의 친환경 농산물을 제공해 산모와 아이의 건강을 챙긴다.
보육 환경 개선에도 나선다. 전국 최초로 만 4~6세 아동을 대상으로 '수두 추가 예방접종'을 무료로 실시해 집단 감염을 예방하고, 부모의 접종비 부담을 줄인다. 맞벌이 가정을 위한 야간 연장 돌봄 서비스가 지역아동센터 6곳에서 본격 운영되며, 보육 사각지대에 있던 외국인 아동에게도 월 10만원의 보육료가 지원된다.
시 관계자는 "이번 시책들이 출산과 양육을 고민하는 가정에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "아이 키우기가 개인의 몫이 아니라 지역사회가 함께 책임지는 문화로 자리잡도록 하겠다"고 말했다.
