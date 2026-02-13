화순군, 설 연휴 의료·급수·방역 종합대책 가동

[화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남 화순군은 13일 군민과 귀성객이 안전하고 편안한 설 명절을 보낼 수 있도록 '2026년 설 연휴 종합대책'을 수립하고 운영에 들어갔다고 밝혔다.
군은 14일부터 18일까지 5일간 군청 내에 '설 연휴 종합상황실'을 설치·운영한다. 총괄반, 재난·교통반, 보건진료반, 급수대책반 등 11개 반을 편성해 매일 30여 명의 근무자가 사건·사고와 주민 불편 사항에 신속히 대응할 예정이다.
보건소에는 '비상진료 상황실'을 운영하고 화순전남대학교병원·화순고려병원·화순성심병원 등 지역 응급의료기관은 24시간 응급실을 정상 가동한다. 병원 이용이 어려운 심야에는 관내 26개 안전상비의약품 판매업소(편의점)에서 해열제, 소화제 등 의약품을 구매할 수 있다.
군은 수인성·식품매개 감염병 발생에 대비해 비상방역체계를 가동하고 의심 사례 발생 시 즉시 역학조사 및 방역 조치에 나서기로 했다.
생활쓰레기와 급수 관련 대책도 강화한다. 연휴 첫날(14일)과 마지막 날(18일)에는 생활쓰레기를 정상 수거하고 나머지 기간에는 기동반 운영으로 적기 수거를 추진한다. 상하수도사업소는 7개 긴급 복구업체와 비상 연락망을 구축해 계량기 동파나 수도관 파열 등 사고 발생 시 즉각 복구에 나선다.
고인돌 유적지와 개미산 전망대 등 주요 관광지와 화순·능주 파크골프장, 공설운동장 내 축구장·테니스장·족구장 등 체육시설도 연휴 기간 무료로 개방해 건전한 여가활동을 지원한다.
ej7648@newspim.com