월요일·음력 12월29일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 2월16일(월요일·음력 12월29일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 지혜가 반짝하며 떠오르겠다.
72년생 : 간절하게 원했던 소원이 이루어지겠다.
84년생 : 신나는 일이 많이 생기겠다.
96년생 : 생각하지 않았던 복이 굴러오겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 다시 시작하는 인연이겠다.
73년생 : 재기하는 기회가 찾아오겠다.
85년생 : 이 이상 더 좋은 대책이 없겠다.
97년생 : 생각한 것을 행동으로 옮기는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 신뢰를 크게 얻어 재물이 들어오겠다.
74년생 : 일이 빠르게 진척되겠다.
86년생 : 사람들이 돈 보고 몰려들겠다.
98년생 : 결과가 예상 밖으로 좋겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 단단하게 마음을 먹어야 하겠다.
75년생 : 무엇을 하든 뜻대로 풀려나가겠다.
87년생 : 생각한 대로 일이 성사되겠다.
99년생 : 다시 도전하면 성공하겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 생각한 대로 일이 풀려나가겠다.
76년생 : 일단 맡기고 다른 일을 시작하는 것이 좋겠다.
88년생 : 우공이산의 심정으로 일에 임해야 하겠다.
00년생 : 기대보다 좋은 결론이 나타나겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 다시 만나 일을 시작하겠다.
77년생 : 그동안 쌓아 온 신뢰 덕을 보겠다.
89년생 : 슬픔보다는 기쁨이 많이 생기겠다.
01년생 : 때가 왔으니 지금 잡아야 하겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 노력한 만큼 좋은 결과가 있겠다.
78년생 : 다시 시작하는 기쁨이 있겠다.
90년생 : 처음과 같은 생각을 가져야 하겠다.
02년생 : 행복은 지금의 마음속에 있겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 모두를 사랑으로 보듬어야 하겠다.
79년생 : 여명이 밝아오는 형국이겟다.
91년생 : 다시 시작하는 일에서 좋은 결과가 있겠다.
03년생 : 콧날이 시큰한 사랑을 할 수 있겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 지금이 기회이겠다. 놓치면 안 되겠다.
80년생 : 초심으로 돌아가면 해결된다.
92년생 : 매사가 원만하게 풀려나가겠다.
04년생 : 생애 슬픔이라는 것을 처음으로 겪겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 골치 아프게 속을 썩이던 것이 해결되겠다.
81년생 : 다시 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
93년생 : 사업 확장 운이 매우 좋다.
05년생 : 이제는 알 것 같다는 심정이 생기겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 희망이 현실로 다가온다.
82년생 : 선제적으로 대응해야 하겠다.
94년생 : 여유 있게 행동하는 것이 좋겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 묵묵한 마음으로 즐기겠다.
83년생 : 마음의 향기를 피우는 계기가 되겠다.
95년생 : 활짝 피어난 꽃의 모습이겠다.