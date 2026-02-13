경남교육청, 중·고 남녀공학 전환 확대 추진…학력인구 감소 등 대응

남녀공학 전환 후 신입생 대폭 증가
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도교육청은 학령인구 감소와 학생들의 학교 선택 변화에 대응하기 위해 중·고등학교의 남녀공학 전환을 전면 확대한다고 13일 밝혔다.
도교육청에 따르면 2026학년도 고등학교 학급 편성 결과 여고의 신입생 모집 부진이 뚜렷해 단성학교의 학급 감축이 현실화되고 있는 것으로 나타났다.
감축된 15개 고교 가운데 11개교(73.3%)가 여고였으며 전체 감축 학급 17개 중 13개가 여고에서 줄었다.
신입생 편성률도 남고 98.5%, 남녀공학 97.8%에 비해 여고는 91.0%에 그쳤다. 특히 창원과 김해 등 주요 학군에서는 여고의 1지망 지원율이 낮아 학생·학부모 선호도가 공학 또는 남고로 이동하고 있는 것으로 분석됐다.
반면 최근 공학으로 전환한 학교들은 뚜렷한 성과를 내고 있다. 창원 해운중은 전년 대비 신입생이 58.9%(99명) 증가했고, 의신중(전 의신여중)도 45.7%(37명) 늘었다. 2026학년도 전환 예정인 창원남고, 창원공고, 경남전자고 역시 모집률이 각각 18.6%, 78.2%, 46.2% 상승했다.
도교육청은 남녀공학 전환이 단순히 학생 수 확보를 넘어, 양성평등 의식과 사회성 함양, 통학 거리 단축 등 교육적 효과가 크다고 설명했다. 도교육청은 3월 초 각 학교에 세부 추진 계획을 안내하고, 연말에는 전환 학교 구성원 만족도 조사를 통해 개선 효과를 점검할 예정이다.
최치용 학교지원과장은 "단성학교의 신입생 미달은 교육력 저하로 이어질 수 있다"며 "남녀공학 전환을 통해 학생 만족도와 공교육 경쟁력을 높여 나가겠다"고 말했다.
