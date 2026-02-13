장성규·이소정, 최가온 첫 금메달 축하…"결국 해냈다"

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 방송인 장성규가 스노보드 선수 최가온의 금메달을 축하했다.
장성규는 13일 자신의 인스타그램에 "와 대한민국 첫 금메달! 게다가 스키 역사상 첫 금메달! 최가온 선수가 금자탑을 세웠다"라는 글을 게재했다.
이어 "넘어지고 또 넘어져도 다시 일어나 결국 해내는 모습에 함께 울었다. 축하합니다! 감사합니다! 자랑스럽습니다! 최가온 선수 파이팅! 대한민국 파이팅!"이라고 응원했다.
그룹 레이디스코드 출신 가수 이소정 역시 "최고"라는 짧은 글과 함께 최가온의 금메달 장면을 공유하며 기쁨을 표현했다.
앞서 최가온은 이날(한국시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 대회 여자 하프파이프 결선에서 90.25점을 획득해 우승했다.
하프파이프는 스노보드를 타고 기울어진 반원통형 슬로프에서 펼치는 공중 연기를 심판이 점수를 매겨 순위를 정하는 경기다.
최가온은 1차 시기에서 크게 미끄러져 10점에 그친데 이어 2차 시기도 실패했으나 마지막 3차 시기에서 모든 기술에 성공하며 금메달을 목에 걸었다.
