韩国财阀掌门人春节无休 奔走海外布局商业版图

纽斯频通讯社首尔2月13日电 春节假期，韩国三星、SK等主要企业掌门人仍将在国内外潜心构思新年经营战略。随着人工智能（AI）时代到来、产业进入转型期，改善主力业务体质、发掘未来增长动能等诸多经营课题堆积如山。

左起顺时针依次为三星电子会长李在镕、SK集团会长崔泰源、乐天集团会长辛东彬、LG集团会长具光谟以及现代汽车集团会长郑义宣。【图片=纽斯频通讯社DB】

据业界13日消息，以国际奥委会官方合作伙伴身份于5日启程前往意大利米兰的三星电子会长李在镕，预计此次春节期间仍将继续海外行程。

据悉，李在镕访问了"2026米兰-科尔蒂纳冬季奥运会"现场，与多国政要会面。鉴于李在镕历来有利用节假日视察海外的习惯，预计此次春节假期他或将造访欧洲等地，勉励当地员工并梳理新年规划。

目前身在美国的SK集团会长崔泰源也将在当地度过春节假期。崔泰源自去年9月起兼任SK Americas董事会主席及SK海力士美国子公司SK hynix America会长，直接负责美国业务。

他还于5日在美国与英伟达CEO黄仁勋在韩式炸鸡店会面，探讨人工智能半导体合作方案。

现代汽车集团会长郑义宣此次春节假期无海外行程，将留在国内专注新年经营规划。他近期已完成加拿大军工特使团活动后回国。

郑义宣预计将重点关注为应对美国政府重新加征关税措施成为现实而制定应对方案。现代汽车去年销售额为186.2544万亿韩元，营业利润为11.4678万亿韩元。销售额虽创年度历史新高，但受美国关税等影响，营业利润同比减少19.5%。

LG集团会长具光谟将在本次假期专注于加速集团核心议题——人工智能转型（AX）方案。在加强主营家电、电池业务基本竞争力的同时，将AI导入集团整体运营系统以提升执行力，并具体化通过AI切实创新客户价值的中长期战略。

乐天集团会长辛东彬将往来于韩日两国，并行现场经营与新年规划。观测认为，他将集中致力于构建提升企业价值的新商业模式。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社