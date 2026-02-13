李在明施政好评率破60% 执政党领先优势扩大

纽斯频通讯社首尔2月13日电 韩国总统李在明的施政好评率破60%，继续保持高位。在政党支持率方面，执政党共同民主党以44%的支持率领先最大在野党国民力量党（22%）整整两倍。尤其是在中间选民层面，两党的差距进一步拉大。有分析认为，若在6月地方选举中民主党与祖国革新党达成选举联盟，胜选可能性将大幅提高。

图为21日上午，韩国总统李在明在青瓦台举行新年记者会。【图片=路透社、纽斯频通讯社】

李在明支持率居高不下，被认为近期突破5500点的韩国综合股价指数（KOSPI）产生了积极影响。另一方面，国民力量党支持率下滑，被解读为与党首张东赫缺席青瓦台朝野党首会谈等因素有关。

调查机构盖洛普于10日至12日针对全国1003名18岁以上成年人进行调查并于13日公布结果。数据显示，给李在明施政好评的占比为63%，差评率为26%。与此前（3日至5日）调查相比，好评率上升5个百分点，差评率下降3个百分点。

在正面评价中，"经济与民生"（16%）被认为最重要，其次是房地产政策（11%）、外交（10%）和沟通（9%）。而负面因素中，"房地产政策"和"经济与民生"各占15%，为最多。李在明为稳定房价所推行的房地产政策评价明显两极分化。

政党支持率方面，共同民主党为44%，国民力量党22%，祖国革新党与改革新党各2%，进步党1%。民主党支持率较上次调查上升3个百分点，国民力量党则下降3个百分点。无党派选民占27%，高于国民力量党支持率。这显示不少选民对主导立法的民主党及显得无力的国民力量党都感到失望。

本次调查通过随机抽取无线电话虚拟号码，采用电话访问（CATI）方式进行。应答率为13.3%，在95%置信水平下的抽样误差为±3.1个百分点。详情可参阅中央选举舆论调查审议委员会官网。（完）

