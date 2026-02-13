형지엘리트, 지난해 하반기 영업익 346%↑…"스포츠 굿즈 사업 호조"

학생복 사업, 中 안착·日 진출로 성장세
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 형지엘리트가 스포츠 상품화 사업의 활약에 힘입어 지난해 하반기 매출과 수익성 모두 성장했다.
형지엘리트는 제25기 반기(2025.07~2025.12, 6월 결산법인) 연결 기준 매출은 전년 동기 대비 19% 증가한 881억원을 기록했다고 13일 공시했다.
영업이익은 전년 동기 대비 346% 급증한 73억원을 기록하며 4.5배 성장했다.
지난해 실적은 경기 위축에 국내외 패션기업들이 고전하는 가운데 이룬 성과라는 점에서 의미가 깊다. 형지엘리트는 기존 주력 사업의 견고한 안정성에 스포츠 상품화 사업의 폭발적인 성장력, 윌비랩으로 리뉴얼을 마친 워크웨어의 확장성까지 더해지며 기업 가치가 고성장 궤도에 올라탔다.
실제로 가장 가파른 우상향 곡선을 그린 스포츠 상품화 사업을 보면 반기 매출에서만 전년 동기 대비 180% 폭증한 339억원을 기록했다. 신규 계약 구단의 확대와 파트너 구단들의 흥행 성공, 팝업스토어를 통한 오프라인 팬 접점 확대가 실적 폭발의 기폭제가 됐다.
특히 올해는 대형 스포츠 이벤트가 몰려 있는 만큼 글로벌 구단과의 협업 결실이 확실히 나타나며 중장기적인 성장 흐름이 더욱 가속화될 전망이다.
기존 기업 간 거래(B2B) 공급을 넘어 새롭게 소비자 타깃을 넓히고 있는 워크웨어 사업 역시 판매 채널 다변화를 통해 B2B와 기업과 소비자 간 거래(B2C)를 아우르는 수익 창구로 자리 잡으며 향후 실적 기여에 대한 기대감을 높였다.
학생복 사업은 중국 프리미엄 교복 시장에서의 성공적인 안착에 이어 국내 교복 업계 최초 일본 진출까지 이어지는 등 글로벌 영토 확장이 가시화돼 성장세를 유지할 것으로 보인다.
형지엘리트 관계자는 "스포츠 상품화 사업의 강력한 성장 엔진으로 내실과 외형 확대를 이루며 고성장 기틀을 마련할 수 있었다"며 "이러한 기세를 몰아 기업의 체질과 체급을 글로벌 수준으로 높여 한 단계 더 도약하겠다"고 밝혔다.
