큐렉소, 'WHX Dubai 2026' 참가로 중동 시장 본격 공략

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 의료로봇 전문기업 큐렉소는 지난 9일부터 12일까지 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 열린 세계 최대 규모 의료기기 전시회 'WHX Dubai 2026'에 참가해 성료했다고 13일 밝혔다.
회사에 따르면 'WHX Dubai 2026(World Health Expo Dubai)'는 중동 지역을 대표하는 글로벌 헬스케어 전시회로 전 세계 의료기기 기업과 의료진, 산업 관계자들이 참여하는 행사다. 큐렉소는 이번 전시에서 주력 제품인 인공관절 수술로봇 'CUVIS-joint'와 보행 재활로봇 'Morning Walk'를 전시했다.
전시 기간 동안 중동·아프리카 지역 의료기기 유통사와 의료기관 관계자들의 부스 방문이 이어졌으며, 제품 시연을 바탕으로 장비 도입 및 파트너십 구축에 대한 논의가 진행됐다. 이를 통해 회사는 중동 현지 협력 네트워크 확대 가능성을 확인했다.
특히 현장에서 큐렉소는 올해 목표로 하는 유럽 CE MDR 인증 이후 글로벌 사업 로드맵을 공유하며 파트너 신뢰도를 높였다. CE MDR은 유럽뿐 아니라 중동 등 주요 해외 시장 진입에 요구되는 강화된 안전·품질 기준으로 인증 획득 시 글로벌 매출 확대의 핵심 전환점이 될 것으로 예상된다.
큐렉소 관계자는 "중동 시장은 정부 주도의 의료 투자와 고급 의료서비스 수요가 빠르게 증가하는 전략적 시장"이라며 "당사는 이번 전시를 발판으로 중동 의료로봇 시장 공략을 본격화해 해외 매출 성장세를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
