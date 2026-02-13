한국투자증권 인도네시아법인, 2025 인도네시아 최우수 로컬 통화 채권상 수상

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 13일 인도네시아 현지법인 'PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia(KISI)'가 동남아시아 금융 전문 매체 '알파 사우스이스트 아시아(Alpha Southeast Asia)'가 주관하는 시상식에서 2025 인도네시아 최우수 로컬 통화 채권(Best Local Currency Bond in Indonesia 2025) 상을 수상했다고 밝혔다.
KISI는 공동 대표 주관사로 참여한 팬 인도네시아 은행(PT Bank Pan Indonesia Tbk)의 채권 발행 거래에서 높은 평가를 받으며 수상의 영예를 안았다. 해당 채권은 지난해 9월 8일 총 3조2000억 루피아(약 2784억원) 규모로 발행됐으며, 3년물 6.45%, 5년물 6.65%의 금리 조건으로 모집을 완료했다. 인도네시아 대표 신용평가사 페핀도(Pefindo)로부터 'idAA' 등급을 획득해 우수한 신용도를 인정받았다.
남경훈 KISI 법인장은 "이번 수상은 KISI의 구조 설계 및 실행 역량이 투자자와 발행사로부터 공식적으로 인정받은 결과"라며 "앞으로도 현지 기업의 안정적인 자금 조달을 지원하고, 인도네시아 채권시장 발전에 기여하는 파트너로 자리매김하겠다"고 말했다.
KISI는 2025년 한 해 동안 투자은행(IB) 부문에서 견조한 성장세를 나타냈다. 블룸버그 집계에 따르면 KISI는 2025년 총 51건의 일반채권 및 수쿠크(Sukuk·이슬람채권) 발행에 주관사 및 공동 주관사로 참여했으며, 총 인수 금액은 3조3800억 루피아(약 2940억원)다. 2024년 최우수 지속가능연계채권 발행사 수상에 이어 2년 연속 수상하는 등 현지 채권시장의 성장과 금융 생태계를 뒷받침하는 자본시장 파트너로서 입지를 강화하고 있다.
