키움증권, 위불(Webull)과 외국인통합계좌 협업

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권이 미국 위탁매매(브로커리지) 강자 위불(Webull)과 '외국인통합계좌(옴니버스 계좌)' 활성화를 위한 전략적 파트너십을 맺었다고 13일 밝혔다.

양사는 이번 협력으로 한국과 미국 리테일 주식 시장에서의 강점을 결합해 양국 투자자들에게 보다 편리하고 혁신적인 투자 환경을 제공할 계획이다. 특히 한국 증시에 투자하려는 외국 투자자들의 접근성이 확대될 것으로 기대된다.

이윤구 키움증권 USA 대표(오른쪽)와 잭 키팅(Jack Keating) 위불 테크놀로지스(Webull Technologies) CEO가 지난 12일(현지시간) 미국 뉴욕 위불 본사에서 업무 협약식을 맺고 기념 촬영을 하고 있다. [사진=키움증권 USA]

업무 협약식은 이윤구 키움증권 USA 대표와 잭 키팅(Jack Keating) 위불 테크놀로지스(Webull Technologies) CEO가 참석한 가운데 지난 12일(현지시간) 미국 뉴욕 위불 본사에서 진행됐다.

위불은 차세대 글로벌 디지털 투자 플랫폼이다. 세계 14개 시장(북미, 아시아태평양, 유럽, 남미 등)에서 브로커리지 네트워크를 통해 금융 서비스를 제공한다. 전 세계 금융시장에 24시간 접근할 수 있는 플랫폼에서 글로벌 주식, 상장지수펀드(ETF), 옵션, 선물, 소수점 거래 등 다양한 자산 거래를 지원한다. 지난해 말 기준 글로벌 고객 2500만명을 확보했다.

이번 파트너십의 핵심은 한국 금융시장에서의 경쟁력을 확보한 키움증권이 위불의 옴니버스 계좌 활성화를 지원한다는 것이다. 해외 투자자들은 국내 증권사에 별도 계좌를 개설하는 번거로움 없이 위불 플랫폼 내에서 한국 주식을 실시간으로 매매할 수 있다. 또한 위불의 기술 및 상품 다양성을 활용한 키움증권 고객의 미국 자본시장 접근성 강화 방안도 함께 논의 예정이다.

엄주성 키움증권 대표는 "미국 현지법인 설립을 시작으로 미국 투자자와의 접점을 지속적으로 확대하고 있다"며 "글로벌 자금의 한국 증시 유입과 자본시장 활성화를 위해 전략적 파트너십을 꾸준히 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

앤서니 데니어 위불 그룹 사장이자 미국 법인 CEO는 "키움증권과의 파트너십은 글로벌 자본시장 접근성을 확대하려는 우리의 의지를 보여주는 것"이라며 "현지 시장 강자인 키움과 위불의 글로벌 상품 역량을 결합해 미국과 한국 주식에 대한 접근성을 확대하는 것은 물론 UI・UX부문에서의 공동 혁신을 통해 리테일 투자자들의 거래 경험을 한 단계 끌어올리겠다"고 전했다.

