김경 "큰 거 한 장 하겠다"며 강선우에 접근…구속영장 청구서에 드러난 '공천 청탁'

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 김경 전 서울시의원이 지난 2022년 지방선거를 앞두고 1억원을 뜻하는 "큰 거 한 장 하겠다"며 강선우 무소속 의원에게 접근해 공천을 청탁한 것으로 나타났다.
12일 연합뉴스 등 보도에 따르면 김 전 시의원은 2021년 12월 서울 강서구의 한 음식점에서 당시 민주당 소속 강 의원의 전 보좌관 남 모 씨를 만났다.
이 자리에서 김 전 시의원은 강서구 제1선거구의 전 시의원이 강서구청장으로 출마한다며 남 씨에게 "그 자리에 저를 넣어주시면 큰 거 한 장 하겠다"고 언급했다.
당시 남 씨는 '강서 지역구에서 활동하려면 지역위원장인 강 의원에게 금전적으로 인사하는 게 관행'이라는 취지로 답하며 김 전 시의원의 공천 청탁에 사실상 응했다.
남 씨는 강 의원 개인사무실에 김 전 시의원의 의사를 보고했고, 강 의원은 '김 전 시의원과 자리를 한 번 만들어 보라'고 지시했다.
이후 2022년 1월 7일 서울 용산구 한 호텔 커피숍에서 만났고, 김 전 시의원은 헤어지는 길에 현금 1억원을 건넸다.
관련 내용은 경찰에 제기한 강 의원의 구속영장 청구서에 게재됐다.
앞서 지난 5일 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 전 의원에 대해 구속영장을 신청했고, 9일 검찰이 법원에 청구했다.
한편 이날 국회에 강 의원에 대한 체포동의안이 보고됐다. 체포동의안은 본회의 보고 후 24시간 이후, 72시간 이내 표결에 부쳐야 한다. 이에 설 연휴 후 열리는 첫 본회의에서 표결에 부쳐질 공산이 크다.
100wins@newspim.com