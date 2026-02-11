장동혁, 與 '대통령 합당 입장' 논란에 "심각한 수준의 당무개입"

"국민의힘에서 그런 일 있었다면 민주당 '탄핵' 꺼냈을 것"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 강득구 더불어민주당 최고위원이 '통합에 관한 대통령의 입장'이라는 내용의 글을 올렸다 삭제한 것과 관련해 "대통령의 의중에 맞게 당 통합을 진행하는 것은 심각한 당무개입"이라고 지적했다.

장 대표는 11일 오후 전남 나주 한국에너지공대 방문을 마친 뒤 기자들과 만나 "심각한 문제인 걸 알고 (강 의원이) 즉시 그 글을 삭제한 거 아니겠나"라며 이같이 말했다.

장동혁 국민의힘 대표. [사진=뉴스핌 DB]

그는 "요즘 대통령도 그렇고 민주당 의원도 그렇고 SNS에 글을 썼다 지우는 게 유행"이라며 "내용을 보면 알겠지만 심각한 수준의 당무개입"이라고 했다.

이어 "아마 국민의힘이 여당일 때 그런 일이 일어났다면 민주당은 '대통령 탄핵해야 한다'고 난리났을 거다"라고 했다.

장 대표는 "특검 추천서도 봤다. 공정하고 객관적이고 중립적인 특검을 추천해야 하는데 대통령의 의중을 잘 읽지 못해 죄송하다는 여당 대표의 사과도 있었고, 당내 통합 문제도 대통령의 모든 일정을 짜주는 것은 심각한 사안"이라고 했다.

앞서 강 최고위원은 전날(10일) 자신의 페이스북에 "홍익표 (청와대 정무)수석이 전한 통합에 관한 대통령 입장은 통합 찬성"이라며 "현재 상황상 지방선거 이전 통합은 어렵지만 지방선거 이후에 합당을 하고 전당대회는 통합전당대회로 했으면 하는 것이 대통령의 바람이라고 한다"고 썼다.

이어 "총리께서 말씀하신 부분과 편차가 있는 것 같다"며 "대통령님의 정확한 입장을 확인할 필요는 있다고 생각한다"고도 했다.

이후 해당 게시글은 곧바로 삭제됐으나, 캡처된 내용이 퍼지면서 논란이 일었다.

이에 강 최고위원은 "어제 오전, 사실과 전혀 부합하지 않는 글이 계정에 올라간 것을 확인하고 바로 삭제를 지시했다"며 "의원실 내부의 실수라 대응하지 않았지만 이를 두고 온갖 억측과 흑색선전이 난무하고 있어 밤새 고통스러웠다"고 해명했다.

