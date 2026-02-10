에코백스, '디봇 T90 프로 옴니' 출시… 사전 예약 판매 진행

27cm 와이드 오즈모 롤러 3.0과 실시간 자동세척 시스템으로 물걸레 청소 성능 강화





[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 글로벌 가정용 서비스 로봇 기업 에코백스 로보틱스(ECOVACS ROBOTICS)가 신제품 '디봇 T90 프로 옴니(DEEBOT T90 PRO OMNI)' 출시를 기념해 오는 22일까지 사전 예약 판매를 진행한다고 밝혔다.

이번 사전 예약 판매를 통해 제품을 구매한 고객에게는 정상가 대비 20만 원 할인된 혜택가가 적용되며, 기본 무상 보증 2년에 1년 연장이 더해진 총 3년 무상 보증 서비스가 제공된다. 사전 예약 판매는 쿠팡, 네이버, 전국 하이마트 오프라인 매장에서 동시에 진행된다.

[사진=에코백스] 디봇 T90 프로 옴니(DEEBOT T90 PRO OMNI)

구매 고객 대상 추첨 이벤트도 열린다. 추첨을 통해 ▲디봇 T90 프로 옴니(1명) ▲플레이스테이션5 슬림(3명) ▲미닉스 음식물 처리기(5명) ▲디즈니 플러스 1개월 이용권(100명) ▲액세서리 키트(100명) 등 다양한 경품이 증정될 예정이다.

신제품 디봇 T90 프로 옴니는 에코백스의 최신 청소 기술을 집약한 프리미엄 로봇청소기로, 물걸레 청소 성능과 흡입력, 저소음 설계 전반을 한층 강화한 것이 특징이다.

특히 기존 대비 50% 길어진 27cm 와이드 '오즈모 롤러(OZMO Roller) 3.0'을 적용해 더 넓은 면적을 한 번에 청소할 수 있다. 고압 자동 세척 시스템과 32방향 정밀 분사 구조를 통해 롤러에 묻은 오염을 실시간으로 세척해 위생적인 물걸레 청소 환경을 유지한다. 롤러는 최대 200RPM 속도로 회전해 얼룩과 2차 오염을 줄이고, 균일한 압력으로 바닥 전체를 고르게 세척해 빠른 건조가 가능하다.

강력한 흡입 성능을 제공하는 '블라스트(Blast)' 솔루션도 한층 강화됐다. 새로운 모터와 대형 팬 구조를 적용해 공기 흐름을 개선했으며, 최대 30,000Pa의 흡입력으로 바닥은 물론 카펫 속 깊은 먼지까지 말끔하게 제거한다.

여기에 메인 브러시와 공기 흐름 구조를 전면 개선해 작동 소음도 줄였다. 흡입력은 유지하고 소음은 최소화해 보다 조용한 청소 환경을 선사한다.

에코백스 관계자는 "디봇 T90 프로 옴니는 흡입력과 물걸레 청소 성능은 물론, 소음 저감과 지능형 주행 기술까지 전반적으로 업그레이드한 프리미엄 모델"이라며 "이번 사전 예약을 통해 디봇 T90 프로 옴니를 보다 합리적인 혜택으로 신제품을 만나볼 수 있길 바란다"고 전했다.

한편, 에코백스는 전 세계 약 180개 시장에서 3,800만 가구 이상에 제품과 서비스를 제공하고 있으며, '모두를 위한 로봇(Robotics for ALL)'이라는 브랜드 철학 아래 스마트 클리닝 솔루션을 제공하고 있다.

[사진=에코백스] 디봇 T90 프로 옴니(DEEBOT T90 PRO OMNI)

