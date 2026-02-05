"러산 원유 구매 중단·베네수엘라산 원유 수입, 비용 부담 키우며 印 경제 성장 위협"

전체기사 최신뉴스 GAM
[방콕=뉴스핌] 홍우리 특파원 = 미국과 인도가 무역 협정 체결에 합의했다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 인도가 러시아산 원유 수입 중단에 합의해 인도에 대한 관세가 50%에서 18%로 낮아질 것이라고 주장했지만, 인도가 러시아산 원유 구매를 전면 중단하기는 쉽지 않을 것이란 관측이 여전하다.

트럼프 대통령은 지난 2일 인도와의 무역 협상 타결 소식을 발표했다. 인도가 러시아산 원유 수입 중단에 합의하고, 미국 및 베네수엘라산 원유 구매를 약속했다며 이에 따라 인도의 대러 에너지 의존도가 낮아질 것이라고 밝혔다.

다만 인도 측은 러시아산 원유 구매 중단 및 베네수엘라 원유 수입에 관한 입장을 공식 확인하지 않았다. 트럼프 대통령이 소셜미디어서비스(SNS)인 트루스소셜을 통해 미국과의 무역 합의를 발표한 직후 나렌드라 모디 인도 총리 역시 엑스(X·옛 트위터)에 트럼프 대통령과의 통화 사실을 확인하며 "인도산 제품에 대한 관세가 18%로 인하돼 기쁘다"고 했지만 러시아산 원유 수입 중단에 대해서는 언급하지 않았다.

분석가들은 러시아산 석유를 베네수엘라 석유로 대체하는 것이 결코 순탄하지 않을 것이라고 지적한다. 에너지 시장에 대한 충격, 비용, 지리적 환경, 원유별 특징 등이 복합적으로 작용하며 인도의 석유 공급원 결정에 어려움을 줄 것으로 예상한다.

파리에 기반을 둔 독립 에너지 분석가인 조지 볼로신은 "인도의 러시아산 원유 수입 전면 중단은 국제 유가 급등으로 이어지고, 이는 인도의 경제 성장을 위협할 것"이라고 알자지라에 전했다. 인도의 수요가 러시아 이외 원유로 몰리게 되면 국제 유가가 상승할 수 있고, 이것이 인도의 원유 수입 비용 증가로 이어지면서 경제 성장에 부정적 영향을 줄 수 있다는 지적이다. 

인도는 세계 3위의 원유 수입국으로, 국내 수요의 87% 이상을 수입에 의존하고 있다. 전통적으로 중동산 원유에 크게 의존해 왔으나 우크라이나 전쟁 발발 뒤 미국 등 서방의 제재로 판로가 막힌 러시아산 원유를 싼값에 구입하며 전체 수입량의 약 35%를 러시아산이 차지하게 됐다. 

코탁증권의 수밋 포카르나는 "인도 정유사들은 지난 2년간 러시아산 원유 할인 덕분에 견조한 수익률을 기록했다"며 "정유사들이 미국이나 베네수엘라처럼 생산 비용이 더 비싼 원유로 공급원을 이전하게 되면 수익 마진이 줄어들 것이다. 상황이 통제불가능해질 정도로 악화된다면 그들(정유사)은 초과 생산 비용을 소비자에게 전가할 수 밖에 없을 것"이라고 분석했다.

미국 원유 생산 설비 [사진=로이터 뉴스핌]

인도는 과거 베네수엘라산 석유의 주요 소비국이었다. 2019년에는 전체 수입량의 약 7%, 72억 달러(약 10조 5545억 원) 규모의 베네수엘라산 석유를 수입했지만 미국의 제재 강화로 인해 지난해 이후 사실상 구매를 중단했다.

인도 정유사들은 베네수엘라산 원유 수입 재개 의향을 밝히면서도 이것이 "경제적일 때"만 가능하다는 입장이다. 베네수엘라가 지리적으로 러시아나 중동보다 인도에서 멀리 떨어져 있어 운송 비용이 높을 수 밖에 없고, 원유 자체도 비싸다.

볼로신은 "러시아산 우랄 원유(중질유)는 브렌트유 대비 배럴당 약 10~20달러 할인된 가격에 거래되고 있는 반면 베네수엘라산 메레이 원유는 약 5~8달러 정도 소폭 할인된 가격에 거래되고 있다"고 말했다.

국제 해운 분석업체 케플러(Kpler)는 "러시아와의 관계를 전면 단절할 경우 인도의 (원유) 수입액은 연간 90억~110억 달러 늘어날 수 있다"며 이는 인도의 연방 보건 예산에 맞먹는 금액이라고 분석했다.

인도 제2대 민영 정유사인 나야라 에너지의 전략 담당 책임자인 산디프 포카르나는 "베네수엘라에서 원유를 수입하고 러시아의 할인 혜택을 포기하는 것은 인도에 큰 부담이 될 것"이라며 "할인된 가격과 운송비까지 고려하면 배럴당 6~8달러의 추가 비용이 발생할 수 있다. 수입 총액이 크게 늘어날 것"이라고 지적했다.

인도 서부 구자라트주에서 하루 40만 배럴의 원유를 정제하는 나야라 에너지의 경우 지분 49% 이상이 러시아 국영 에너지 기업인 로스네프트 소유다. 올해 1월 일평균 약 47만 1000배럴의 러시아산 원유를 구입했지만 4월부터 한 달 이상 정비를 위해 정유소 가동을 중단할 예정이라 4월에는 러시아산 원유를 들여올 계획이 없다.

포카르나는 "미국이 러시아를 지원하는 기업의 원유 수입을 허용할 가능성이 낮기 때문에 나야라 에너지의 미래는 불투명하다"고 우려했다.

이와 함께 인도의 정유 공정이 러시아산(중질유)에 맞춰져 있어 초중질유인 베네수엘라산 원유를 처리할 때 비용이 추가 발생할 수 있고, 베네수엘라의 원유 생산량이 제한적이라 인도 수요를 충족하기 어렵다는 점도 문제점으로 꼽힌다.

한편, 미국이 러시아산 원유 수입 중단을 요구하며 25%의 제재성 관세를 부과한 뒤 인도는 러시아산 원유 구매량을 줄이기 시작했다. 힌두스탄 석유공사(HPCL), 인도석유공사(IOC), 바라트 석유공사, 릴라이언스 인더스트리즈 등 인도 주요 정유사들이 러시아산 원유 구매를 중단했거나 중단할 예정이라고 알자지라는 전했다.

케플러에 따르면, 현재 인도의 러시아산 원유 구매량은 일평균 110만 배럴(bpd) 수준인 것으로 나타났다. 이는 지난해 6월 전후의 200만 배럴 이상에서 12월 121만 배럴에 이어 추가 감소한 것이다. 

로이터 통신은 인도의 러시아산 원유 구매량이 1월 일평균 약 120만 배럴에서, 2월 약 100만 배럴, 3월에는 80만 배럴로 감소할 것으로 추산했다.

반면, 인도의 미국산 원유 구매는 늘었다. 인도의 지난해 4~11월 미국산 원유 수입량은 약 1300만 톤에 달하는 것으로 나타났다. 이는 2024년 같은 기간의 710만 톤에서 92% 증가한 것이다. 

hongwoori84@newspim.com

